Po svetu ohranjajo slovenski jezik in kulturo

Od 30. junija do 3. julija bosta Novo mesto in Ljubljana gostila srečanje Slovencev v zamejstvu in po svetu. Kot pravijo organizatorji, je srečanje namenjeno (tudi) temu, da delovanje Slovencev zunaj slovenskih meja ter njihov trud za ohranjanje slovenskega jezika in kulture spozna tudi matično prebivalstvo.