Devet od dvanajstih čolnov v finalu, med katerimi so trije priveslali na stopničke. Takšen je izkupiček slovenske reprezentance v kajaku in kanuju na divjih vodah na tretji letošnji tekmi za svetovni pokal v slalomu v Tacnu, kjer je izkoristila prednost domačega tekmovališča. Potem ko je bil v soboto kajakaš Martin Srabotnik drugi, sta danes za slovenski uspeh poskrbela kanuista Luka Božič z drugim in Benjamin Savšek s tretjim mestom. Za popolno zadovoljstvo je zmanjkala le slovenska zmaga. Nanjo je kazalo, ko je Savšek zapeljal skozi cilj z najboljšim časom, a so mu sodniki po pregledu posnetka dodelili dve kazenski sekundi in zmage se je veselil slovaški as Alexander Slafkovsky.

Luka Božič s čolnom tudi na počitnice

Božič in Savšek sta bila izjemno vesela, da sta pred polnimi tribunami skupaj stala na zmagovalnem odru, kjer jima je kolajni podelila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, in ju tudi objela. »Drugo mesto je tako sladko, kot je bila zmaga pred 14 dnevi v Pragi. Glede na zahrbtnost proge v Tacnu sem pokazal izredno vožnjo in naredil le en dotik. Mogoča je bila tudi še boljša vožnja, a sem zelo zadovoljen,« je bil vesel Luka Božič, za katerega je na tribunah v zelo veliki skupini iz Mosta na Soči navijal tudi njegov nekdanji sovoznik v kanuju dvosedu Sašo Taljat z naraščajem na ramenih. »Bilo je nekaj več treme kot običajno, saj pred domačimi navijači čutimo pritisk, in še tacenska zapornica je dodatna past. Ostal sem zbran in za menoj je izreden vikend z lepo popotnico za svetovno prvenstvo,« je dodal Božič. Čeprav odhaja na enotedenski dopust, bo s seboj na morje vzel tudi čoln.

Benjamin Savšek je bil pod dodatnim pritiskom, saj je startal zadnji, potem ko je bil najhitrejši v polfinalu. »Na sredini proge je res prišlo do dotika in tedaj se mi je vožnja nekoliko podrla, zato predstava ni bila tako dobra kot v polfinalu. Vesel sem, da sem se sestavil do cilja in z napakami priveslal do tretjega mesta. Nikoli ni prijetno, ko nastopiš kot zadnji. Vse misli sem usmeril v svojo vožnjo in sem vesel, da sem prenesel breme pritiska. Vzdušje je bilo izredno in zadnja leta sem pogrešal takšno tekmo pred domačimi navijači,« je povedal Benjamin Savšek, medtem ko je bil tretji finalist Anže Berčič deseti.

Slovenija je imela tri finaliste tudi v moškem kajaku. Najboljši ni bil prvi zvezdnik Peter Kauzer, ampak Celjan Martin Srabotnik, ki je z drugim mestom dosegel uspeh kariere. Ob navdušenju 40 navijačev iz Celja je prvič stal na stopničkah za zmagovalce na tekmi za svetovni pokal, potem ko je bila doslej njegova najboljša uvrstitev deveto mesto. »Ni lepšega kot stopničke na tekmi doma, saj je bilo vzdušje odlično. Ker zadnje leto odlično tekmujem, sem šel na tekmo samozavestno. Dobil sem potrditev, da delam dobro, saj sem hiter, in spadam tja, kjer sem trenutno. Če želiš na stopničke, moraš tvegati, a sem to počel s kančkom previdnosti. Tvegal sem tam, kjer sem lahko, in imel več samozavesti kot na prejšnjih tekmah. Vožnja ni bila perfektna, je bilo pa dovolj za stopničke,« je bil navdušen 26-letni Martin Srabotnik, član KKK Nivo Celje, ki ima vzornika v nekdanjem motociklističnem asu Valentinu Rossiju. Premagal ga je le olimpijski prvak, Čeh Jirži Prskavec, ki je dosegel sploh prvo zmago za svetovni pokal v tujini, potem ko je bil na domači progi v Pragi najboljši kar štirikrat.

​Kauzerju se je vse podrlo že na zapornici

Peter Kauzer je imel med vsemi največjo podporo, saj so ob savske brzice po tradiciji prišli zvesti navijači iz domačega Hrastnika, med katerimi je bila tudi njegova mama Anita s prijateljicami z veliko trobljo v prvih vrstah tik ob progi. Čeprav je 38-letni Kauzer tudi na tretji letošnji tekmi za svetovni pokal nastopil v finalu, je bil vidno nezadovoljen po četrtem mestu, potem ko si je zaradi napak nabral kar šest kazenskih sekund. Z enim dotikom manj bi bil tretji. »Vse se mi je podrlo že v prvih vratih, saj sem jih udaril, potem ko me je v spustu z zapornice ustavila rola. Nato sem se spravil k sebi, a Tacen je takšna proga, da si v težavah, če se voda obrne v nasprotno smer in čoln ne steče. Mučil sem se od starta do cilja in vse je bilo pravo nasprotje polfinala. Očitno je bil to moj domet. V uteho mi je, da sem kljub napakam še vedno hiter,« je pojasnil Peter Kauzer, ki je bil danes prvi navijač. Bil je na čelu tekmovalcev, ki so s tekom ob progi navijali za Slovence, ko so se borili z brzicami. Slovenski uspeh je s šestim mestom dopolnil 22-letni debitant na tekmah svetovnega pokala Ulan Valant, ki se je prvič uvrstil v finale.

Eva Alina Hočevar je s petim mestom v kajaku, kjer je bila prvič v finalu, in sedmim v kanuju zelo razveselila nekdanja olimpijca, dedka Toneta (pred 50 leti v Münchnu) in očeta Simona (Atlanta 1996, Sydney 2000 in Atene 2004). »Dva nastopa v finalu v enem vikendu sta zame vrhunski rezultat. Po petem mestu v kajaku so se mi povečali apetiti v kanuju, v katerem sem običajno boljša. Za stopničke bi mi morala uspeti popolna vožnja, a sem naredila napako že na zapornici,« je povedala Eva Alina Hočevar. Eva Terčelj je osvojila osmo mesto, potem ko je bila na progi hitra, a je zgrešila vrata. Med kajakašicami je zmagala prva favoritinja Jessica Fox, ki je nastopila bolna, saj se je zjutraj počutila slabo in bruhala, med kanuistkami pa Britanka Malloy Franklin.

Iskrice iz Tacna Ukradli dve televizijski kameri Ko so prireditelji v soboto zjutraj prišli na prizorišče tekme v Tacnu, so bili neprijetno presenečeni, ko so ugotovili, da so jim nepridipravi kljub varovanju ukradli dve televizijski kameri in še nekaj stvari. Vložili so veliko napora, da so tekmovanje začeli po urniku in ni prišlo do zamude. Kolajne za olimpijce pred 50 leti Ob savskih brzicah so se spomnili tudi tistih, ki so v dresu Jugoslavije prebili led olimpijskih nastopov leta 1972 v Münchnu, ko je bil slalom na divjih vodah prvič del olimpijskih iger. Posebna priznanja so prejeli Dušan Tuma, Franc Žitnik, Tone Hočevar, Janez Andrejašič, Peter Guzelj in Bogdan Svet. Po Münchnu je minilo 20 let, da je slalom znova postal del olimpijskega sporeda; od iger leta 1992 v Barceloni je redna olimpijska disciplina. Premor do svetovnega prvenstva v Augsburgu S tekmo v Tacnu so sklenili prvi del letošnje sezone. Pred tekmovalci je enomesečni premor, med katerim bo vse podrejeno pripravam na svetovno prvenstvo od 26. do 31. julija v Augsburgu. Zadnji dve tekmi svetovnega pokala bosta konec avgusta in v začetku septembra v Pauju v Franciji in Seu d'Urgellu v Španiji.