Eksplozije so odjeknile okoli 6.30. Kakšne pol ure pred tem so se oglasile sirene za nevarnost napada. Ukrajinska prestolnica sicer že več tednov ni bila tarča ruskega napada.

Zaenkrat še ni poročil o morebitnih žrtvah tega napada, ki ga je potrdil tudi kijevski župan Vitalij Kličko. »Več eksplozij v okrožju Ševčekivski,« je sporočil na Telegramu. »Reševalna vozila so na kraju dogodka. Poteka evakuacija stanovalcev iz dveh stavb,« je še dodal.

V enem zadnjih napadov v Kijevu - ob obisku generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa - je bila konec aprila ubita novinarka ukrajinskega Radia Svobodna Evropa Vera Girič. Ubita je bila v eksploziji rakete, ki je zadela njeno stanovanje.

Zelenski napoveduje povrnitev vseh okupiranih ukrajinskih mest

Ukrajinski predsednik Volodimr Zelenski je v svojem sobotnem videonagovoru napovedal, da bodo Ukrajinci nazaj zavzeli vsa mesta, ki jih je okupirala Rusija - od Severodonecka, ki je padel v soboto, do Donecka in Luganska. Niti na Melitopolj ali Mariupolj ne bodo pozabili, je zatrdil.

»Vsa mesta v Ukrajini, ki so jih začasno zasedli, bodo spet ukrajinska,« je zatrdil Zelenski. Potrdil je sicer tudi, da je Severodoneck po več tednih bojev padel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sporočil je tudi, da je v državi v soboto eksplodiralo 45 ruskih raket. »To je nova potrditev naših stališč, da zgolj sankcije proti Rusiji ne zadostujejo,« je dejal in pozval mednarodno skupnost k več pomoči v orožju.

Opozoril je, da je Ukrajina v moralno in čustveno zelo težkem obdobju. »Razumemo, da moramo še naprej braniti državo,« je dejal. A je hkrati opozoril, da je povsem nejasno, kako dolgo časa bo to še potrebno in kako velike bodo žrtve, preden bodo lahko premagali sovražnika.