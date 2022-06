Intštitu še nikoli do zdaj v potoku Glinščica ni zaznal cianobakterij. Zaradi tokratnih izzvidov pa je potok dal na zemljevid območij s tveganjem in odsvetuje neposredne stike z vodo.

Na potoku ob pribljubljeni Poti spominov je bilo moč opaziti veliko pene. Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo pa so pod mikroskopom ugotovili, da je genski zapis cianobakterij, ki so jih našli v potoku, tak, da bakterije lahko proizvajajo cianotoksinov, kar pomeni, da so lahko strupene. »Če so v tistem trenutku proizvajale toksine, še ni znano, bodo pa na to odgovorile nadaljnje analize,« so zapisali na NIB. Ob tem so dodali, da se stanje v vodah lahko tudi hitro spreminja, predvsem ob nevihtah, ki so napovedane v naslednjih dneh.