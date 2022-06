Do streljanja je prišlo ob enih zjutraj na treh lokacijah v bližini središča norveške prestolnice. Ker je bila ena od teh lokacij gejevski klub, je bila parada ponosa, ki naj bi v Oslu potekala danes popoldan, odpovedana, so sporočili organizatorji in dodali, da s tem sledijo priporočilom policije.

Policija smrtonosno streljanje obravnava kot teroristično dejanje, pri čemer predstavnik norveške policije Tore Barstad dodaja, da trenutno vse kaže na to, da je kaznivo dejanje storila le ena oseba. Podrobnejših informacij o pridržanem posamezniku ni podal.

Policija je prejela prve klice na pomoč ob 1.14 po lokalnem času, napadalec pa je bil v policijskem pridržanju pet minut pozneje. Po poročanju časopisa Aftenposten, so policiji pri pridržanju napadalca pomagali tudi civilisti.