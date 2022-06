Državni prvak Maribor bo sezono začel 6. julija s prvo tekmo prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov s Šahtjorjem Soligorsk iz Belorusije. V Ljudskem vrtu ni več posojenih igralcev, ki so bili med nosilci igre v pohodu na naslov prvaka. Ivanović je prestopil v Čukarički iz Beograda, Alvir se je vrnil v Plzen na Češkem, prvi strelec lige Mudrinski, ki je po prekinitvi pogodbe s poljsko Jegeillonio postal prost igralec, je predrag. Maribor si ne more privoščiti 300.000 evrov za njegovo letno plačo, nagrade in ostale stroške. Športni direktor Marko Šuler je za okrepitve izbral vratarja Zalokarja (Mura), otroka kluba Šoštarič Karića (Domžale) ter Hrvate Božića (Frosinone, lani jeseni igral za Radomlje), Baturino (Ferencvaros, slovensko sceno je spoznal v vrstah Brava) in Brnića (Dugopolje, druga hrvaška liga).

Koper bogatejši za 600.000 evrov

Ker je podprvak Koper tudi pokalni prvak, bo evropsko sezono začel šele v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo 21. julija, tekmec pa bo Vaduz iz Liechensteina. Na Bonfiki so najprej napolnili blagajno s 600.000 evri s prodajo napadalca Colleya v madžarski klub Puskas akademija. Bručić je brez odškodnine odšel v romunskega prvaka Cluj. Zamenjavo za Colleyja so našli v nekdanjemu igralcu Domžal Kolobariću, ki je v minuli sezon za Šahtjor Soligorsk odigral le 56 minut. Novi obrazi na Bonifiki so še Benedičič (Celje), Pavlović (Olimpija), Slovak Šimčak (Pohronie) in vratar Hvalič (Empoli).

Če sklepamo po aktivnostih na nogometni tržnici, je Olimpija v največjem zaostanku za konkurenco. Novi člani Ljubljančanov so postali vratar Pintol (Primorje), argentinski vezist z italijanskim potnim listom Doffo (Tuzla City), litovski reprezentančni desni boči branilec Laciskas (Voždovac Beograd) in hrvaški centralni branilec Karamatić (Osijek II). Medtem vodstvo kluba na čelu s predsednikom Adam Deliusom in direktorjem Igorjem Barišićem, ki veliko več časa preživita doma v Nemčiji kot Sloveniji, skuša znižati stroške poslovanja, tudi s čistko v igralskem v igralskem kadru. Posojeni igralci Čabraja, Đurasek (oba Dinamo Zagreb), Mudražija (Koebenhaven), Matko (Hammarby) in Prelec (Sampdoria), ki so bili povsem zgrešena izbira športnega direktorja Mladena Rudonja in njegovega pomočnika Marina Skendra, so se vrnili v svoje matične klube. Stožice so zapustili tudi Andrejašič (konec pogodbe), Kapun (Liepaja, Latvija), Pavlović (Koper) in Tomić (Celje). Glede na seznam 23 igralcev (med njimi je kar 14 tujcev), ki so trenutno na pripravah na Bledu, Olimpija ne računa več na Ziljkića, Finka, Delameo Mlinarja, Vidmarja (vsi štirje imajo še enoletno pogodbo), Boakyeja, Pungarška, Valenčiča (vse trem konec meseca potečejo pogodbe), Gliho...

Trenutno dogajanje v Olimpiji sproža ugibanja, da ima nemško-hrvaška lastniška naveza težave s pomanjkanjem denarja za okrepitve. Oktobra lani so ob prevzemu kluba napovedali, da bodo v poletnem prestopnem roku kadrovsko zasedbo oblikovali po svojih željah in v skladu z evropskimi smernicami kluba. Glede na prevlado tujcev – med 23 igralci na pripravah je le devet Slovencev -, se obeta, da Olimpija tudi v novi sezoni ne bo razvojna, slovenska in ljubljanska. Podoba Olimpije 14 dni pred prvo evropsko tekmo z Differdangom iz Luksemburga ni obetavna.

Zelo veliko se dogaja v Murski Soboti, kjer urejajo igrišče in pospešeno kadrujejo, saj jih prva evropska tekma v kvalifikacijah za konferenčno ligo s Sfintulom iz Moldavije čaka 7. julija. Ekipa, ki je osvojila naslov prvaka, je razpadla, saj so odšli še Horvat (za rekordno odškodnino v zgodovini kluba 700.000 evrov je prestopil v Sturm iz Gradca), Gorenc (Eupen, Belgija), Zalokar (Maribor) in Šturm (Hapoel Hadera, Izrael), od bolj znanih obrazov iz lanske sezone pa še Mulahusejnović (Sarajevo) in posojeni Lotrič. Novi obrazi v Fazaneriji so Kuzmič (Ilirija), Šroler (Aluminij), Majić (Krka), Mihelak (Domžale), Avstrijec Shabanhxha (Sturm Gradec, posojen), Američan Morris (Tuzla City) in Srb Petković.

Tabor iz Sežane je zapustilo že 13 igralcev

Medtem ko večina klubov za okrepitve izbira proste nogometaše brez odškodnine, ima Celje, ki ga poganja ruski kapital (spomladi naj bi plače zamujale), med vsemi prvoligaši največ denarja za nakupe novih igralcev. Prva izbira je bil najboljši strelec lige Mudrinski, a kot vse kaže njegovih pričakovanj ne bodo mogli izpolniti. Za Koutra (Manisa, druga turška liga) in Zabukovnika (Radomlje) naj bi plačali po 150.000 evrov odškodnine. Kouter, ki je bil tudi na seznamu želja Maribora in Mure, naj bi z letno plačo 200.000 evrov postal najbolj plačani igralec lige. Celje je doslej zapustilo že sedem igralcev: Čop (Dinamo Zagreb), Medved (Novi Pazar), Kuzmanović (Tuzla City), Benedičič (Koper), Marandici, Lartey in Jakobsen.

V Domžalah je bilo po prihodu novega trenerja Simona Rožmana veliko več odhodov (11) kot prihodov (3). Pravi eksodus se dogaja iz Tabora, ki je spomladi zamujal s plačami, zato je Sežano zapustilo že 13 nogometašev. V Radomljah, kjer je trener Bašić podpisal novo enoletno pogodbo, še ni novih obrazov. Enako velja za novega prvoligaša Gorico, medtem ko je pri Bravu novi obraz le iz Dinama Zagreb posojeni Šaranić.