Tudi laikom nam je bilo že od vsega začetka precej jasno, kakšne so aspiracije Rusije in kaj bodo za dosego svojih ciljev uporabili kot povod in opravičilo. Reakcije zahoda so bile seveda prav tako pričakovane, a presenetljiv se vseeno zdi odziv združene Evrope. Nenavadno je, da se reševanja nepredstavljive krize, ki se sicer v 21. stoletju res dogaja tako rekoč v njenem jedru, a ima v principu globalne razsežnosti, ni lotila pravočasno in v reševanje pritegnila celotnega sveta. Ali smo res zabredli že tako globoko, da brez resnega ugovora pristajamo na precej očitne manipulacije svetovnega hegemona, ki se zaveda izgubljanja lastne moči in je vse bolj brezkompromisen pri prizadevanjih za ohranitev le-te?

Menim, da bi morala biti pozicija Slovenije povsem jasna in nedvoumna. Čeprav se zdi lahkomiselno in naivno, je rešitev ukrajinske krize, ki je pravzaprav le ena od mnogih, nič manj groznih, pravzaprav mogoča le v skupnem nastopu celotnega sveta. Zakaj je iz prizadevanj za takojšnjo zaustavitev nasilja tako rekoč odrinjeno veliko pomembnih svetovnih igralcev? Zakaj ob začetku ruskega rožljanja z orožjem Evropa v intenzivne pogovore ni pozvala Združenih narodov ter skozi njih države Brics, ki z izjemo Kitajske res nimajo velikega vpliva na svetovno gospodarstvo, predstavljajo pa slabo polovico svetovnega prebivalstva in bi lahko pomembno vplivale na ravnanje svoje članice? Zakaj ni zahtevala takojšnega referenduma o statusu vzhodnih ukrajinskih republik, ki bi potekal v organizaciji OZN in pod njenim strogim nadzorom? Prepričan sem, da bi se na ta način lahko izognili situaciji, v kateri smo se znašli.

Zdi se, da je morda ravno nepredvidljivost razvoja ukrajinske krize priložnost za vzpostavitev večjega pomena OZN. Čeprav imajo seveda vsi veliki svoje bolj ali manj skrite agende in praviloma zavračajo pomoč pri kultiviranju njihovih vrtičkov, bi jih morda lahko strah pred eskalacijo konfliktov prepričal o smiselnosti skupnih dogovorov. Zahtevajmo torej takojšnje skupno ukrepanje vseh držav in državljanov sveta, saj je ne glede na absolutno nesprejemljivost ruskega ravnanja v Ukrajini vsaka žrtev, žrtev preveč.

Arne Vehovar, Ljubljana