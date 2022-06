Tretji tekmovalni dan drugega turnirja lige narodov v odbojki na Filipinih se je začel z zapletom. Nemčija ni želela igrati tekme s Kitajsko, ki je dva dni prej zaradi šestih pozitivnih primerov covida-19 morala brez boja predati dvoboj s Francijo. Toda danes je bila celotna kitajska ekipa negativna na testu, bila tudi na ogrevanju v dvorani Smart Arena Colesium, medtem ko nemških odbojkarjev ni bilo. Svetovna odbojkarska zveza je tekmo registrirala v korist Kitajske, ki je prišla do svoje druge zmage v ligi narodov, Nemčija je ostala pri treh.

Tako sta bili danes v Quezon Cityju odigrani le dve tekmi. V prvi je bila Francija s 3:0 (14, 23, 13) boljša od Nizozemske, v drugi pa so slovenski odbojkarji brez večjih težav z izjemo drugega niza premagali tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger Argentino. Tokrat prvič s Tinetom Urnautom v začetni postavi. Kapetan slovenske reprezentance je igral na svojem standardnem položaju sprejemalca, na mesto korektorja pa se je preselil Rok Možič. Tonček Štern in Jani Kovačič sta tudi to tekmo zaradi pozitivnega testa na covid-19 morala izpustiti.

Že v uvodnem nizu je bila to popolnoma druga ekipa kot dva dni prej proti Nizozemski. Boljša na sprejemu, bolj odločna v napadu, kjer Rok Možič ni bil osamljen, in tudi z manj lastnimi napakami. Do 19. točke uvodnega niza sta bili ekipi še poravnani, v končnici pa so slovenski odbojkarji Argentincem prepustili le še točko. Tudi v drugem nizu so bili večinoma v prednosti izbranci Marka Lebedewa, ki so z blokom Jana Kozamernika prišli do štirih zaključnih žog. Toda s petimi zaporednimi točkami so do priložnosti za izenačenje prišli Argentinci, Slovenija je imela nato preko Urnauta še peto zaključno žogo, svojo tretjo pa je na koncu izkoristila argentinska reprezentanca.

Že v tretjem nizu je bilo spet vse znamenju aktualnih evropskih podprvakov. Po njihovem vodstvu s 16:11 je glavni sodnik Vladimir Simonović iz Švice rdeča kartona pokazal Možiču in Santiagu Dananiju, kar ni zaustavilo slovenske ekipe. Z blokom Gregorja Ropreta je ta niz prepričljivo dobila. Enako tudi četrtega, ki se je prav tako končal z blokom, osmim slovenskim in tretjim Možiča. »Zmaga in igra, ki smo jo prikazali proti Argentini, je zelo lepa popotnica za naprej. Na igrišču je bilo odlično vzdušje, motivacija je bila visoka, čutiti je bilo entuziazem. V vseh pogledih je bilo tako, kot mora biti. To mora biti osnova, na kateri moramo graditi. Vse, kar delamo od tu naprej, je začetek, saj prihajajo močnejši nasprotniki in več tekem,« je po tretji letošnji zmagi v ligi narodov dejal Tine Urnaut, ki je bil z 19 točkami najbolj učinkovit igralec tekme. Dve točki manj je za slovensko reprezentanco dosegel Možič, po devetkrat sta bal uspešna Žiga Štern in Kozamernik, šestkrat Pajenk in štirikrat Ropret. Za Argentino je Luciano Vicentin dosegel 13 točk, po eno manj pa Bruno Lima in Ezequiel Palacios.

Naslednjo tekmo bodo aktualni evropski podprvaki, ki so zdaj s tremi zmagami na osmem mestu, imeli v soboto, ko bodo ob 13. uri igrali z Italijo. Za slovo od Filipinov jih v nedeljo ob 9. uri čaka še tekma z Japonsko.