Takole tik pred sobotnim startom šestega OneLife Rally, enega vodilnih svetovnih avtomobilističnih dogodkov, pojasni Nik Papič, gonilna sila dogodka in direktor OneLife Rally organizacije. 100 superšportnikov, najhitrejših in najdražjih avtomobilov na svetu, iz 30 držav bo prevozilo 2800 kilometrov – od Rige do Črne Gore. Z ljubitelji avtomobilov se bodo srečali tudi v Ljubljani, in sicer 28. junija, ter po Evropi ponesli sporočilo o enotnosti.

Navdih za nove poslovne korake

Vizija OneLife Rallya je umestiti Balkan na svetovni zemljevid varnih in čudovitih turističnih destinacij. »Trudimo se, da v vsakem mestu na dogodek povabimo tudi lokalne poslovneže, politike, predstavnike civilne družbe. Tako spodbujamo investicije in poslovni zagon. Poleg tega čutim poslanstvo, da mladim vrnem upanje in zaupanje v našo regijo. Enostavno je čas, da Balkan naredi miselni premik. Izvažati moramo, ne uvažati, navduševati druge, ne se 'napajati' od drugih.« Balkan je novi kul. Papič ob tem poudarja, da nikdar ne dirkajo in ne vozijo zaradi hitrosti, nasprotno, verjamejo, da je vožnja filozofija. »Vse majhne ideje lahko prerastejo v prepotrebno spremembo ... in kasneje postanejo nov standard.”

Odprt tip relija

Posebnost tega relija v svetovnem merilu je, da ni ograjen od obiskovalcev. »Odprti tip relija, kot je naš, je unikat v svetu avtomobilizma,« poudarjajo organizatorji. Vsakdo se lahko slika in celo usede v avto. Z dostopnostjo sporočajo, da uspeh ni omejen na skupino izbrancev. Prihodnji torek bo ljubljansko Slovensko cesto preplavilo 100 redkih modelov prestižnih avtomobilskih znamk, kot so Lamborghini, Ferrari, McLaren, Maserati, Bently. Med drugim si boste lahko ogledali redke, eksotične in drage avtomobile, kot so Bugatti Chiron Pur Sport, eden najhitrejših avtomobilov na svetu, ki doseže hitrost 489 km/h, izdelanih je samo 60 primerkov, dosega vrtoglavno ceno 5,5 milijona evrov; eden izmed 87 avtomobilov Porsche TechArt 911 GTStreet, ki brzi kar 350 km/h ter Dodge Viper, ki od 0 do 100 km/h pospeši v pičlih 3,50 sekundah.

V Ljubljano prihajajo znane osebnostni

OneLife relija se udeležujejo ljubitelji avtomobilov iz različnih sfer, od podjetnikov, poslovnežev in vplivnežev, med njimi v Ljubljano prihaja Andrew Tate (King Cobra), 4-kratni svetovni prvak, britansko-ameriški kickboksar in multimilijonar, lastnik 20+ superšportnikov, znan po svojih kontraverznih mnenjih, Carl Runefelt (Luna), švedski kripto investitor, podjetnik in mednarodna ikona družbenih omrežij, Vitaly Zdorovetskiy, rusko-ameriška zvezda na youtubu, in hrvaški igričar Ilja Ravlic (Nugato). Dogodek podpirajo različne mednarodne korporacije. Partnerja izdaje 2022 sta OmegaPro in Betwinner. »Komaj čakam, da vidim, kaj nam prinaša letošnja pot z OneLife Rally v smislu povezovanja,« pravi Andreas Szakacs, direktor OmegaPro. João Vaz, direktor za odnose z javnostmi, Betwinner, pa ob tem poudarja, da se je njihovo »partnerstvo z OneLife Rally izkazalo za uspešno in koristno za šport, podjetja in ljudi«.

Za boljši jutri otrok

Že od začetka, od leta 2017 ima OneLife Rally humanitarno noto. Podpirajo organizacije, ki pomagajo otrokom, saj, kot pravijo organizatorji, so oni tisti, ki pomoč najbolj potrebujejo. Letos bodo finančno podprli tri organizacije, med njimi tudi Mladinski dom Malči Beličeve iz Slovenije. Doslej so v dobrodelne namene zbrali več kot 50.000 evrov, ustanovlja pa se tudi Fundacija OneLife Rally.