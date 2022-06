Skratka, plačujemo posledice suhe zime. Spomladanski in poletni dež sta namakala le zgornji sloj zemlje, globlje se pomanjkanje vleče že od takrat. Vodovodni viri počasi hirajo, ponekod že dovažajo vodo. In to ob koncu junija, pred nami pa sta dva najtoplejša meseca, ki ne slovita ravno po tem, da bi nas obilneje zalivala. Pogrešam dovolj zgoden pristop k tej težavi, ki nas bo verjetno spremljala do jeseni. Ne le da bo vode zmanjkovalo za zalivanje, še za vsakdanjo uporabo jo najbrž ne bo za vse. Ali pa bo draga. Dobro bi bilo, da bi že zdaj pristojni opozorili na to veliko težavo, ki nas nedvomno čaka, in nas na primeren način o tem obvestili.

Ljudje smo povečini razumna bitja in če se nam neki problem dobro predstavi in če se potrka na našo vest, se nas običajno velika večina temu primerno, strpno odzove. Nizka podtalnica in presihanje drugih vodovodnih zajetij je huda stvar. Z vodo bi morali začeti varčevati že zdaj. Ali pa nas bi bilo vsaj treba opozoriti, da nam to letos ne uide. Vsaka prepoved je na neki način huda omejitev, še posebno pa poraba vode. Treba je poiskati prioritete. Pranje avtomobilov to zagotovo ni, zalivanje domače trate tudi ne, je pa že bolje, da lahko kmet napoji živino, da se lahko normalno oprhamo, da pridelamo vsaj nekaj hrane.

V Sloveniji nismo ravno vajeni, da bi nam vode zmanjkovalo. Občasno se to dogaja v krajih, kjer nimajo vodovoda ali pa so krajevna zajetja bolj občutljiva na sušo. Hude suše so se občasno že pojavljale. Resno opozorilo glede tega smo dobili leta 2003, ko je bila za sušo kriva neverjetno trdovratna vročina. Na Primorskem, in verjetno še kje, so se sušila drevesa. Ali se bo nekaj podobnega ponovilo letos? Trenutno je kar nekaj možnosti za to. Tudi v Sloveniji bo voda očitno postala dragocena, boriti se bomo morali zanjo in spremeniti svoje ravnanje z njo. Ko jo bo dovolj, jo bomo morali na neki način zadržati. Prenehati moramo zasipati in pozidavati mokrišča, te naravne rezervoarje in čistilce vode. Predvsem pa moramo spoznati, da je voda dragocena tudi pri nas. Še vedno je vir življenja.