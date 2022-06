Dončić bi se po prvotnih informacijah lahko pridružil reprezentanci v ponedeljek, 27. junija, a je KZS pred kratkim na družbenih omrežjih sporočila, da bo lahko zvezdnik Dallas Mavericks kljub pravilom lige NBA zaigral že v soboto proti Italiji.

🚨🚨🚨BREAKING NEWS 🚨🚨🚨@luka7doncic prejel zeleno luč in je že v Trstu. 🏀🇸🇮💪 Popoldan bo z #mojtim opravil trening ter bil v postavi za sobotno tekmo z Italijo. pic.twitter.com/C4UUeolQHJ — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) June 23, 2022

Z reprezentanco je v Trstu tudi Goran Dragić, ki se bo v tem ciklu tekem dokončno poslovil od dresa z državnim grbom. Ob njem bodo proti Italiji igrali še Jaka Blažič, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Goran Dragić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Luka Rupnik in Mike Tobey. Selektor Sekulić v ekipi pogreša le še Žana Marka Šiška.

Generalka pred tekmama kvalifikacij za SP s Hrvaško v razprodanih Stožicah (30. 6.) in Švedsko v Stockholmu (3. 7.) bo imela Slovenija na dan državnosti v Trstu. Organizatorji so pred dnevi sporočili, da je v dvorani Allianz Dome Areni na voljo še nekaj vstopnic v sektorju za slovenske gledalce.

Košarkarski navdušenci pa ne bodo uživali zgolj v sobotnem sosedskem dvoboju, saj je Trst košarkarsko obarvan že ves teden. Na priložnostnem košarkarskem igrišču na Velikem trgu se namreč odvijajo številne aktivnosti, ob igrišču poteka prva izvedba festivala z razstavo nekaterih izmed najbolj markantnih športnih copat, na ogled pa bo tudi dokumentarni film "2017".

Aplavz dobrodošlice na začetku treninga za @luka7doncic. Nekaj vstopnic za sobotni obračun med 🇮🇹 in 🇸🇮 je še na voljo na https://t.co/tfNUxHtUSa. #mojtim 🏀🇸🇮💪 pic.twitter.com/ggQG7nuVc1 — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) June 23, 2022

Hvaležni smo Trstu, za katerega vemo, da je košarkarsko mesto, italijanski zvezi in predvsem društvu Jadran, ki so nam omogočili pomemben del priprav ter tekmo, za katero verjamem, da bo spektakel v polni dvorani. Ob vsakem zboru govorimo o 'instant' kvalifikacijah. Zato je pomemben vsak trening. Vsaka tekma. Vesel sem, da bomo lahko zaigrali v polni postavi. Tekmo moramo maksimalno izkoristiti. Postaviti moramo vloge in se osredotočiti na igro,« je na današnji tiskovni konferenci dejal slovenski selektor Sekulić.

»To bo za nas pomembna tekma, da se uigramo. Vemo, da je italijanska reprezentanca zelo kakovostna. To bo velik spektakel za Trst. Poznam to okolje. Vem, da bo vzdušje zelo dobro. Po drugi strani pa moramo poskrbeti, da strnemo vrste. Ob zadnjem zboru smo si privoščili dva spodrsljaja. Zdaj moramo to popraviti. Prvič bom zaigral z Goranom in Luko hkrati, kar bo nova izkušnja. Vesel sem, da sem del te reprezentance. Užival bom v vsakem trenutku, pa je dejal Zoran Dragić, ki zaradi poškodbe ni bil del zlate reprezentance z EP leta 2017.

Slovenska in italijanska izbrana vrsta se v Trstu pripravljata že vse od ponedeljka. V medsebojni zgodovini sta odigrali 19 tekem, na trinajstih pa so zmago slavili Slovenci. Italijani so nazadnje slavili na svetovnem prvenstvu leta 2006, zadnjih pet dvobojev pa je pripadlo slovenski reprezentanci. Moštvi se nista pomerili vse od 23. avgusta 2015, ko ste se srečali v Kopru (76:67).

Kasnejši tekmi s Hrvaško in Švedsko bosta ključni za nadaljnji razplet kvalifikacij, saj si je Slovenija po uvodnih dveh zmagah novembra v Zagrebu in proti Švedski februarja privoščila dva poraza proti Finski.

V drugem delu kvalifikacij, ki se bodo začele avgusta in v katerem bodo veljali vsi rezultati iz prvega dela, Slovenijo čaka še šest tekem proti najboljšim trem ekipam iz skupine D (Izrael, Nemčija, Estonija, Poljska).

Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila).