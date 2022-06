Zapečatili hotel, najemnika izgnali

Letošnja turistična sezona ob jezeru Črnava v Preddvoru se je končala, še preden se je začela. Novi lastnik hotela Alma in gradu Hrib je najemnika konec aprila z varnostniki izgnal in začel prazniti prostore. Na občini Preddvor so se odločili po pravni poti ukrepati zoper novega lastnika.