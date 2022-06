Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju na divjih vodah z zvrhano mero optimizma pričakuje tretjo letošnjo tekmo svetovnega pokala v slalomu. V dosedanjem delu sezone so pokazali dobro formo. Kanuist Benjamin Savšek je v Liptovskem Mikulašu četrtič postal evropski prvak in bil drugi na drugi tekmi svetovnega pokala v nedeljo v Krakovu. Kajakaš Peter Kauzer in kanuist Luka Božič sta zmagala na uvodni tekmi svetovnega pokala v Pragi.

Savšek v Krakovu ni čutil dotika vrat

Po letošnjih dosežkih je prvi zvezdnik reprezentance Benjamin Savšek, ki nadaljuje niz uspehov od lanskega naslova olimpijskega prvaka v Tokiu. V Krakovu sploh ni čutil, da se je z ušesom dotaknil vrat, kar ga je stalo zmage, saj je z dvema kazenskima sekundama za prvim mestom zaostal štiri desetinke sekunde. Progo v Tacnu pozna tako dobro, da bi jo lahko prevozil miže. »Tega še nisem poskusil. Forma je dobra. Ker je malo velikih tekem, je treba na vsaki pokazati maksimum. V največje veselje mi je tekmovati doma. Ko sem na vodi, se znam odklopiti od vsega dogajanja okrog sebe in osredotočiti na svoj nastop. Na vsaki tekmi je vožnja na zgornji meji tveganja. Lahko se izide super, lahko pa se povsem zalomi. Vem, kaj moram narediti za uspeh, saj rezultat ne bo prišel sam od sebe,« je pojasnil 35-letni kanuist Benjamin Savšek, ki ima v Tacnu dve zmagi, a tudi nekaj ponesrečenih voženj. Tudi Anže Berčič je leta 2013 že zmagal v Tacnu, v letošnji sezoni pa mu ne gre po načrtih: »Sem optimist, saj je voda visoka in takšne že dolgo časa nismo videli na treningih.« Luka Božič je po zmagi v Pragi imel nekaj zdravstvenih težav v Krakovu, kjer mu je malo zmanjkalo za uvrstitev v finale. »Komaj čakam, da se tekma začne. Tekmovalci bomo poskrbeli za dobre vožnje,« je bil jasen 31-letni Luka Božič.

Peter Kauzer je resetiral glavo po evropskem prvenstvu, na katerem je izpadel že v kvalifikacijah, saj je nato zmagal na tekmah za evropski pokal v Augsburgu, kar je bila generalka za svetovno prvenstvo, in svetovni pokal v Pragi. V Krakovu je bil prepričan, da je osvojil drugo mesto, vendar so sodniki naknadno odločili, da je izpustil vrata in ostal brez stopničk. »Zmaga v Pragi je bila tudi zame presenečenje. V Krakovu se je ponovila zgodba z lanskega svetovnega prvenstva v Bratislavi, vendar je to zame že preteklost in vse je podrejeno uspešnemu nastopu v Tacnu in nato julija na svetovnem prvenstvu. Forma je dobra že od začetka sezone, vendar je v našem športu veliko nepredvidljivosti, včasih pa vplivajo tudi zunanji dejavniki. Konkurenca med kajakaši je tako ostra, da si z eno napako že na meji, z dvema pa se lahko kar posloviš od vidnejšega rezultata,« je povedal 38-letni Peter Kauzer, ki ima po prvem mestu v Pragi sloves tudi najstarejšega zmagovalca na tekmi za svetovni pokal.

Dvojni program za Ajdo Novak, Evo Terčelj in Evo Alino Hočevar

»Nisem star, ampak še vedno mlad. Konkurenca me spoštuje tako kot tudi jaz tekmece. Vsi treniramo, da bi bili najboljši. Nihče drugemu ne privošči napake, da bi sam na takšen način dosegel boljšo uvrstitev. V Pragi me je Prskavec opozoril, da bodo vrata nižja. V Krakovu sva govorila pred polfinalom in sem mu dal nekatere nasvete. Nisem takšen, da bi na račun zavajanja tekmeca sam prišel do boljšega rezultata. Vesel sem, da še vedno sodim v svetovni vrh in se lahko kosam z veliko mlajšimi. V vsem vrhunskem športu se starostna meja dviguje,« pojasnil Kauzer ter izpostavil, da je 15 tekmovalcev, ki lahko zmagajo na vsaki tekmi in je vesel, da je sam med njimi. Čeprav bo tekma doma, za raketo iz Hrastnika to ni dodaten pritisk, ampak najbolj uživa, če so tribune polne na katerikoli progi na svetu. Drugi kajakaš Martin Srabotnik načrtuje, da bo doma nadgradil vožnje iz Krakova, kjer se je uvrstil v polfinale.

Kajakašici Ajda Novak in Eva Terčelj ter kanuistka Eva Alina Hočevar bodo imele dvojni program, saj bodo ob klasičnem slalomu tekmovale še v ekstremnem slalomu. Kanuistka Alja Kozorog je že izgubljala zaupanje v svoje sposobnosti, potem ko je na prvih dveh tekmah sezone obtičala v kvalifikacijah, vendar si je samozavest dvignila z osmim mestom konec tedna v Krakovu.

Kajakške iskrice Z vstopnico za pet evrov brezplačen prevoz z LPP Medtem ko bo v petek vstop prost, bo cena vstopnice za soboto in nedeljo pet evrov. Vsi, ki bodo kupili vstopnico, bodo imeli tudi brezplačen prevoz z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa, saj je v Tacnu zelo malo parkirnih mest. Zaradi malo vode krajša proga Večina izmed 200 tekmovalcev iz 32 držav je na tekmo v Tacen dopotovala s tekme v Krakovu. Zaradi nizkega vodostaja reke Save so morali progo zaradi varnosti skrajšati, saj je bila nevarnost, da bi v spodnjem delu proge prišlo do poškodbe čolnov. Tekmovalci nad krajšo progo niso navdušeni, saj bodo razlike še manjše in usoden bo že vsak dotik. »Da bomo sploh lahko izpeljali tekmovanje, hvala Savskim elektrarnam, ki srbijo za konstanten vodostaj, in Elektru Ljubljana OVE, ki nam s spremenjenim delovanjem male elektrarne omogoča vse treninge in tekmovalni program v naslednjih dneh,« je povedal direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc. Svetovni pokal v Tacnu že devetnajstič V Tacnu bodo konec tedna svetovni pokal organizirali že devetnajstič. Na dosedanjih tekmah je slovenski izkupiček 14 zmag, 12 drugih in 7 tretjih mest.