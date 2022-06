V nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju so s podelitvijo priznanj potegnili črto pod lansko sezono v prvi in drugi slovenski ligi ter z žrebom parov opravili prvo dejanje za novo, ki se bo v prvi ligi začela 16. julija. »Za nami je zelo razburljiva sezona. Še ena od teh, ki se nam dogajajo v zadnjih letih, ko se prvenstva odločajo v zadnjih krogih. Imeli smo novega pokrovitelja, prvič smo vpeljali VAR na vseh tekmah, tudi kakovost nogometa je bila na višji ravni. Moramo si prizadevati, da na igrišča privabimo več gledalcev. Upam, da je pred nami novo razburljivo prvenstvo,« je v uvodnem nagovoru dejal predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

Prvi veliki slovenski derbi 6. avgusta v Ljudskem vrtu

Kroglice je na žrebu iz steklene posode vlekel nekdanji reprezentant Nejc Skubic, ki se je pri 33 letih odločil, da sklene nogometno kariero, potem ko je zadnjih šest let in pol igral v Turčiji za Konyaspor. Odločil je, da bo državni prvak Maribor v uvodnem krogu 16. julija gostil Radomlje, povratnica med prvoligaše Gorica bo gostila Bravo, na Bonifiki bo primorski derbi med Koprom in Taborom, v Stožicah derbi kroga Olimpija – Mura, Domžale pa se bodo pomerile s Celjem, ki ima glede na kadrovanje v prestopnem roku neomejena sredstva za nakupe igralcev. Zaradi kazni, ki so posledica izgredov navijačev, bo Maribor prvi dve tekmi doma z Radomljami in Gorico odigral pred praznimi tribunami, Olimpija pa tekmo prvega kroga z Muro. Prvi večni derbi med Mariborom in Olimpijo bo že v četrtem krogu 6. avgusta v Ljudskem vrtu. Preostali trije derbiji bodo predvidoma 15. oktobra (Ljubljana), 18. februarja 2023 (Maribor) in 15. aprila 2023 (Ljubljana). Jesenski del sezone se bo končal z 20. krogom 11. decembra, spomladanski se bo začel 11. februarja, končal pa 20. maja prihodnje leto.

Klubi so že sredi priprav na novo sezono. V Mariboru, ki je priprave v Moravskih Toplicah sklenil s porazom z 0:1 s Škendijo iz Severne Makedonije, je vse podrejeno uspešnemu nastopu v kvalifikacijah za ligo prvakov. Prva tekma s Šahtarjem Soligorsk iz Belorusije Mariborčane čaka 6. julija ob 20.15 v Ljudskem vrtu, povratna pa teden dni kasneje na nevtralnem igrišču v Turčiji. Olimpija danes odhaja na priprave na Bled. Ekipa, ki je na pripravljalni tekmi v Dekanih (v minuli sezoni 14. mesto v drugi ligi) remizirala brez golov 0:0, še zdaleč ni oblikovana in Olimpija je v velikem zaostanku na nogometni tržnici glede na obveznosti v Evropi. Prvi tekmec v kvalifikacijah za konferenčno ligo bo 7. julija v Stožicah luksemburško moštvo Differdange. »V klubu si prizadevajo, da pripeljejo igralce z dodano vrednostjo. Za nastope v Evropi potrebujemo kakovost,« je izpostavil kapetan Timi Max Elšnik, medtem ko se je športni direktor Mladen Rudonja skrival v ozadju. Pokalni prvak Koper, ki bo evropske nastope v kvalifikacijah za konferenčno ligo začel v drugem krogu proti Vaduzu iz Liechtensteina, pri kadrovanju stavi na navezo Oliverja Bogatinova in Ivice Guberca, ki je se z igrišča preselil v pisarno. Mura ima veliko dela s prenovo igrišča, ki naj bi bilo nared v začetku julija. Predsednik kluba Robert Kuzmič včeraj ni skrival zadovoljstva, da bo kosovski napadalec Mirlind Daku še naprej igral v Fazaneriji kot posojeni igralec Osijeka.

Domžale prvak v športnem obnašanju

Podeljevali so tudi nagrade. Za najboljšega strelca je pripadla Ognjenu Mudrinskemu, ki je v dresu Maribora dosegel 17 golov na 27 tekmah (pokal je prevzel direktor Maribora Bojan Ban), medtem pa so zelo potihnile govorice o njegovem prestopu v Celje. Za tretje mesto je nagrado dobila Olimpija, za drugo Koper, za prvaka pa Maribor. V razvrstitvi za fair play so bili na prvih treh mestih Domžale, Bravo in Aluminij. V drugi ligi so nagrado za prvaka prejeli Goričani, najboljši strelec pa je bil Tin Matić (Triglav) z 21 goli. V športnem obnašanju so se najbolj izkazali Rudar Velenje, Triglav in Bilje.