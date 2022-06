Po štirih dneh treningov so bili slovenski košarkarski reprezentanti v nedeljo prosti, včeraj pa so se znova zbrali in v Ljubljani opravili še zadnji trening pred potjo v Trst, kjer se bodo mudili vse do sobote, ko jih čaka pripravljalni obračun proti Italiji. Selektor Aleksander Sekulić in igralci so z opravljenim v uvodnih dneh zadovoljni in že z nestrpnostjo pričakujejo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo prihodnji četrtek v razprodanih Stožicah proti Hrvaški. Veselijo pa se tudi nekaj skupnih dni v Trstu, kjer bodo imeli več časa za medsebojno druženje. »Kemija je že zdaj odlična, saj je reprezentanca že nekaj let v bolj ali manj isti sestavi. A vedno se da stvari še malo nadgraditi,« je povedal dobro razpoloženi Aleksej Nikolić.

Gogi je samo plus za reprezentanco

Slovenski organizator igre je v letošnji sezoni nosil dres španskega Burgosa, kjer pa stvari niso šle po njegovih željah. Moštvo je redno izgubljalo in na koncu zasedlo zadnje mesto ter izpadlo v drugo ligo, menjal se je trener, nekaj je bilo tudi zdravstvenih težav. »Imel sem težave s kolkom, ki sem ga v preteklosti tudi operiral, a se je hvala bogu izkazalo, da stvar ni resna. Bil sem tudi na posebnih pregledih v Nemčiji, kjer so to potrdili. Z Burgosom me je pogodba vezala le za minulo sezono, tako da sem zdaj prost igralec. Ker sem imel med sezono veliko vzponov in padcev ter nisem igral toliko, kot bi si želel, sem željan tekem in sem komaj čakal na reprezentančni zbor. Zgodba v Španiji je bila neuspešna, a to je že za menoj in trenutno sem povsem osredotočen na reprezentanco,« pravi Aleksej Nikolić, ki se je v preteklosti že večkrat pogovarjal za prihod k Cedeviti Olimpiji. Bo letos za to pravi čas? »Z Olimpijo se do zdaj nismo pogovarjali, a se iskreno nisem prav z nobenim klubom. Za to je morda še malo prezgodaj. Klubi so šele dobro začeli s sestavljanjem moštev, zato verjamem, da se bodo resna pogajanja začela v juliju. Do takrat pa, kot sem rekel, sem z glavo povsem pri reprezentanci.«

Za kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Hrvaški in Švedski je na seznamu selektorja Aleksandra Sekulića kar pet organizatorjev igre. Ob Nikoliću še Luka Dončić, Goran Dragić, Žan Mark Šiško, ki je v finalu nemškega prvenstva z Bayernom klonil proti Albi in se bo izbrani vrsti pridružil v prihodnjih dneh, ter Luka Rupnik. Ga močna konkurenca na njegovem igralnem mestu kaj skrbi? »To je povsem normalno. Vsi se razumemo in pravilno je, da se na treningih borimo za minute na tekmah. Tako lahko napredujemo vsi. Ni pa nobenega pritiska, le zdrava konkurenca,« pojasnjuje nekdanji košarkar Sparsa, Baunacha, Bamberga, Partizana, Trevisa in Gravelinesa. Vesel je, da lahko po petih letih v reprezentanci znova sodeluje z Goran Dragićem. »Gogi je vedno lahko samo plus za reprezentanco. Je motiviran in željan igre. Čeprav ga pet let ni bilo z nami, ni imel nobenih težav z vklopom, saj se zelo dobro poznamo,« pravi Nikolić, ki je priznal, da ga s soigralci nagovarja k temu, da bi vrnitev v izbrano vrsto podaljšal še za septembrsko evropsko prvenstvo. »Ne bi rekel, da ga prepričujemo, mu pa sem ter tja omenimo, da bi se lahko odločil za to. A vprašanje je, če je fizično in psihično še pripravljen, da se po tolikem času vrne v ta ritem. Odločitev bo njegova, kakršna koli bo, jo bomo spoštovali.«

Pomembna bo vsaka minuta, vsak koš, vsaka točka

Čeprav v izbrani vrsti zaenkrat vse poteka v sproščenem vzdušju, pa bo kmalu drugače. Tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Hrvaški in Švedski bosta vse prej kot lahki, hkrati pa izredno pomembni. »Tega se absolutno zavedamo. Ne le, da je v igri napredovanje v drugi del kvalifikacij, ampak želimo tja priti s čim več zmagami. Vemo, da bo pomembna vsaka minuta, vsak koš, vsaka točka. Zato na treningih delamo zavzeto, da bomo na obračuna proti Hrvaški in Švedski prišli čim bolje pripravljeni.« Nikoliću je jasno, da so z Luko Dončićem in Goranom Dragićem njihove možnosti za uspeh precej večje, a hkrati opozarja: »S tem se ne smemo preveč obremenjevati. Igrati moramo le svojo igro, kot smo jo do zdaj, in verjamem, da v tem primeru ne bo težav.«