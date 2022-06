Bencin in dizel dražja za skoraj 20 centov

Z novo ureditvijo določanja cen pogonskih goriv bo zunaj avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti 1,755 evra, za dizel pa 1,848 evra. To je 19,5 oziroma 18 centov na liter več kot trenutno. Nove cene bodo veljale do 4. julija.