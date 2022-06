Kajakaška zveza Slovenije, Kajak kanu klub Ljubljana in dobrodelno društvo Hiša sonca so že deveto leto zaporedoma priredili humanitarno-športno akcijo 24 ur veslanja za dober namen na Ljubljanici. Rekreativno-dobrodelne kajakaške prireditve so se letos udeležili tako rekreativci, mladi kajakaši in kajakašice, kakor tudi diplomati in vrhunski športniki, med njimi tudi nekdanji košarkar Olimpije Vladimer Boisa.

Skupno kar 3575 kilometrov

Doslej je rekord znašal 30 preveslanih krogov, kar je 165 kilometrov, slovenska reprezentanta v spustu na divjih vodah Anže Urankar in Matija Preskar pa sta si zadala, da rekord letos presežeta.

Po 24 urah veslanja in občudovanja Plečnikovih mojstrovin iz ribje perspektive jima je podvig uspel. Urankar in Preskar sta dobrodelno akcijo končala po 31 krogih in 170 in pol preveslanih kilometrih. Le dva kroga manj je preveslala najvztrajnejša kajakašica Eva Ferjan (29), več kot dvajset krogov (23) pa je preveslal še Bojan Lenart, so zapisali pri Kajakaški zvezi Slovenije.

Več kot deset krogov so v dobrodelne namene preveslali še Jakob Majdič (18), Jernej Kramer (16), Martin Vuk (14), Andrej Miholič (13), Rosanda Lenart (12), Marjan Hočevar (11) in Ana Veronika Klemenčič (11).

Vsi udeleženci akcije so skupaj preveslali 650 krogov, kar je 3575 kilometrov. Podjetje Mernet je doniralo 2000 evrov za rekorden dosežek, Gigagus (CBD shop) pa bo dodal po en evro za vsak preveslan kilometer.

Sredstva tokrat društvu Downov sindrom Slovenija in Inštitutu Zlata pentljica

Sredstva iz prijavnin, donacij in sponzorstva bodo letos namenjena pomoči društvu Downov sindrom Slovenija in Inštitutu Zlata pentljica.

Društvo Downov sindrom Slovenija v Ljubljani odpira prostore za zaposlitev odraslih z Downovim sindromom in vzpostavlja informacijsko točko, v okviru katere bo družinam z otroki z Downovim sindromom omogočalo vključitev v različne programe.

Inštitut Zlata pentljica pa združuje otroke in mladostnike, ki so v mladosti zboleli za rakom. S svojim delovanjem osveščajo vrstnike in širšo javnost o bolezni in nudijo medvrstniško pomoč otrokom, ki se šele srečujejo z diagnozo.

V preteklih letih so finančno pomoč akcije 24 ur veslanja za dober namen že prejeli URI Soča, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Mladinski dom Malči Beličeve, CUDV Dornava, Programi socialne vključenosti Želva, Varstveno-delovni center Novo mesto, Društvo sožitje Ptuj, CUDV Draga in drugi.