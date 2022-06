Tik pod stopničkami je na četrtem mestu ostal drugi Mercedesov voznik, Hamiltonov rojak George Russell. Na petem pa je dirko končal drugi Ferrarijev voznik Monačan Charles Leclerc, ki je zaradi menjav delov dirkalnika moral startati iz ozadja z 19. mesta.

Brez uvrstitve pa je ostal drugi Red Bullov voznik Mehičan Sergio Perez, drugi v seštevku sezone, ki je že v začetku dirke zaradi okvare motorja odstopil.

Nizozemec je danes dosegel že šesto letošnjo in skupno 26. zmago v karieri, z njo pa je še povečal naskok v SP, kjer ima že 46 točk prednosti. Ima 175 točk, Perez je ostal pri 129, tretji je zdaj tik za njim Leclerc s 126.

Za svetovnega prvaka je bila današnja zmaga v Montrealu prva na tem prizorišču, a obenem zelo pomembna. Prednost v SP povečuje, je pa med tistimi, ki imajo najmanj težav z dirkalniki v tej sezoni.

Tehnične težave sicer v zadnjih tednih bolj pestijo Ferrari, saj je Leclerc izgubil veliko točk in uvrstitev na stopničke prav zaradi okvar dirkalnika. A danes so imeli tehnične težave tudi pri Red Bullu, vendar na srečo branilca naslova pri njegovem najresnejšem tekmecu v boju za naslov, Perez se je tako moral sprijazniti z ničlo.

Nekoliko presenetljivo je bil tako danes najbližje Nizozemcu Sainz, ki je prav do konca imel možnost, da bi prišel do prvega mesta in prve zmage v karieri. Toda razlika med prvim in drugim je bila na koncu ravno tolikšna, da ni mogel mimo njega, čeprav se je v zadnjih krogih na vso moč trudil.

Po težavah tekmecev so bili danes z doseženim lahko zadovoljni tudi pri Mercedesu. Nekdanji svetovni prvak Hamilton je prišel do tretjega mesta, kar so njegove šele druge stopničke v sezoni, za njim je končal še Russell.

"Obdobja varnostnega avta nam niso pomagala. Danes so bili res blizu in na koncu je bilo zelo razburljivo. Moral sem dati vse od sebe, Carlos pa je seveda počel isto, videl sem ga, kako me lovi, tako da je bilo kar zabavno," je današnje dogajanje strnil zmagovalec.

"Res sem pritiskal do konca. Dal sem vse od sebe in bil sem zares zelo blizu, da bi zmagal," pa je ocenil Sainz, medtem ko je Hamilton čutil predvsem olajšanje, da je spet med prvimi treni po uvodni dirki sezone: "V tem hipu so še premočni za nas, toda bližamo se, zato moramo samo še nadaljevati."

Med današnjimi osmoljenci je bil tudi sin sedemkratnega svetovnega prvaka Michalea Schumacherja; Mick Schumacher je v sobotnih kvalifikacijah s šestim mestom prišel do dosežka kariere, tudi danes je v uvodnem delu vozil dobro, potem pa, ko je bil na osmem mestu, trčil v zaščitno ogrado in sanje o prvih točkah so se razblinile.

Naslednja dirka bo čez 14 dni v britanskem Silverstonu.