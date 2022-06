AS Monaco je njegov odhod na Twitterju pospremil z zapisom: »Hvala, @cesc4official!«

Petintridesetletnik je po tem, ko je zapustil londonski Chelsea, tri leta in pol preživel v Monaku. Njegovo zadnjo sezono pri monaškem klubu je zaznamovala dolgotrajna poškodba.

Nekdanji zvezdnik Arsenala in Barcelone je za špansko reprezentanco zbral 111 nastopov in leta 2010 z njo zmagal na SP. Prav tako je z izbrano vrsto Španije slavil na evropskem prvenstvu v letih 2008 in 2012.