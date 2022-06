Vsak mora najti ustrezno rutino zase, kar pa pomeni, da si zares prisluhnemo in spoštujemo zahteve ter poskrbimo za potrebe, ki jih ima naš organizem, vključno s kožo, ki – četudi je odličen samoregulacijski organ – zahteva več kot še pred nekaj leti, ko je bilo tudi naše življenjsko okolje povsem drugačno, je dejala Nuša. Tudi v Tinkarinih očeh je skrb zase večplastna, saj dandanašnji počnemo veliko stvari - tudi naenkrat - in tako pogosto kar drvimo skozi dan, naši dnevi pa so posledično izjemno intenzivni. Zato si tudi sama načrtno jemlje čas zase in v življenje vnaša določene rutine, ki ji pomagajo umiri um in telo. Poleg nevro-lingvističnih tehnik, sprehodov v naravi, tehnik dihanja in meditacije tako tudi v NANU prepoznava priložnost za do sebe prijazno dnevno rutino, saj nanašanje izdelkov zahteva nekaj posvetitve sebi, s tem pa si človek prej postavi vprašanje »kako sem?«.

Nuša pri tem dodaja, da je narobe, da ljudje, sploh ženske, vseskozi razmišljamo o tem, kaj popraviti na sebi, ne pa o tem, kako se celostno sprejeti in z ljubeznijo poskrbeti zase, to pa pomeni tudi izbor kakovostnih izdelkov zase – tudi kozmetičnih.

Po poletju sledijo NANU čajanke, ki jih bo vodila Tinkara, na njih pa bodo gostili zanimive goste, vse na temo dobrega življenja, udeležence pa bodo tako vselej pospremili domov s konkretnim »darilom«, bodisi v obliki novo usvojene tehnike dihanja bodisi nove metode sproščanja oziroma meditacije.