V obratu družbe Marinblu, ki je po navedbah s spletne strani »ponudnik širokega asortimenta živih, svežih, odtaljenih, zamrznjenih in pakiranih rib, školjk, rakov, lignjev, hobotnic, sip, alg in drugih delikatesnih izdelkov, tako morskih kot sladkovodnih«, je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izredni inšpekcijski pregled opravila 9. junija. V času nadzora so predstavniki uprave v obratu ugotovili higiensko-tehnične pomanjkljivosti. Med drugim niso bile izpolnjene zahteve glede ustreznosti prostorov za preoblačenje, ugotovili so pomanjkljivosti glede vzdrževanja obrata in higiene prostorov. Prav tako so ugotovili pomanjkljivo oz. neustrezno izvajanje postopkov za obvladovanje škodljivcev ter nepravilnosti pri vodenju evidenc, so za STA pojasnili na upravi za varno hrano.

Dodali so, da je bilo že v času pregleda izvedeno čiščenje prostorov in opreme. »Za odpravo ostalih nepravilnosti bo uradni veterinar izrekel ukrepe z izdajo ureditvene odločbe,« so v pisnem odgovoru še pojasnili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Delavska svetovalnica je prejšnji teden s pomočjo medijev razkrila hude kršitve pravic delavcev v podjetjih Marinblu in Selea s Kozine, ki sta v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja. Odgovorni v podjetjih so sicer kršitve zanikali. V četrtek, 9. junija, sta bili podjetji deležni več inšpekcijskih nadzorov. Inšpektorji s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu so že ugotovili, da tuji posrednik delovne sile, s katerim sodelujeta, ni vpisan v register agencij za posredovanje delovne sile, zato so jima prepovedali opravljanje dela s temi delavci. Podjetjema so izrekli tudi prepoved opravljanja dela na nekaterih strojih do pridobitve ustreznih dokazil o varnosti.

Vsi postopki, ki jih izvaja Inšpektorat RS za delo, še niso zaključeni, je v zvezi s tem za STA v sredo pojasnil glavni inšpektor za delo Jadranko Grlić. Med drugim je inšpektorat v okviru mednarodnega sodelovanja glede opravljanja dela tujcev poslal poizvedbo drugim pristojnim organom v matični državi, na odgovore katerih še čaka. V pisnem odgovoru je Grlić izpostavil še, da je inšpektorat za delo pri obeh podjetjih v preteklosti opravili več nadzorov in zaradi ugotovljenih nepravilnosti že ukrepal.

Med drugim je v zadnjih treh letih podjetju Selea bila izdana prekrškovna odločba z izrekom opomina pravni osebi in odgovorni osebi zaradi neizplačila regresa v zakonsko določenem roku. Inšpektorat je podjetju izdal tudi upravno odločbo glede vodenja evidenc o delovnem času, odmoru in počitkih ter glede ukrepov za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. Podjetju je izdal tudi upravno odločbo v zvezi s plačevanjem dodatka za delovno dobo. Podjetju Marinblu pa je inšpektorat za delo v obdobju zadnjih treh let - po poteku treh let od dneva pravnomočnosti odločb se namreč pravnomočne odločbe iz evidenc izbrišejo - izdal upravno odločbo, s katero mu je odredil, da mora voditi evidenco o delovnem času, odmorih in počitkih.

Razmere v podjetjih sta preverjala tudi Furs in policija, Delavska svetovalnica pa je zoper obe podjetji pred dnevi na koprsko tožilstvo vložila kazensko ovadbo. »Popolna strahovlada prek videonadzora. Kamere te nadzorujejo, prostega časa ni, z nenehnimi klici posegajo v tvoje zasebno življenje, ti delavci so fizično, psihično, finančno, čustveno popolnoma izčrpani,« je med drugim opozoril Goran Lukič iz Delavske svetovalnice.