Premier Robert Golob je danes potrdil časovnico sprejemanja ukrepov za blažitev naraščanja cen energentov in hrane. Najprej se bo vlada spoprijela s cenami pogonskih goriv. »Cena nafte se je v letu in pol s 70 evrov na tono dvignila na več kot 120 evrov. Maloprodajne cene temu v celoti niso sledile. V istem obdobju smo v Sloveniji imeli različne režime,« je poudaril Golob. Kritičen je bil do režima Janševe vlade, ki je vpeljala regulacijo maloprodajnih cen. »Danes imamo na ministrstvu za gospodarstvo zaradi tega milijonske zahtevke po povrnitvi stroškov. Ta režim je popolnoma nevzdržen z vidika realnosti.«

Po Golobovih besedah trg izven avtocest ne deluje, ponudniki držijo ves čas identične cene, zaradi česar je po mnenju medresorske skupine najbolj smiselna vrnitev na regulacijo marž. Vlada bo tako znova uvedla regulacijo marž trgovcev na bencinskih servisih zunaj avtocest, hkrati pa sprostila marže in cene na avtocestah. Nova pravila za oblikovanja cen bodo na črpalkah začela veljati 21. junija, s 1. julijem pa bodo sledili nekateri omilitveni ukrepi pri potnih stroških, v javnem prometu in kmetijstvu.

S tem bodo cene pogonskih goriv v Sloveniji podobne kot na Hrvaškem, a nižje kot v Avstriji in Italiji. Za 95-oktanski bencin bi to lahko pomenilo okoli 1,8 evra za liter, za bencin nekaj manj, predvidoma 1,7 evra. »Iskali smo ravnovesje pri tem, kaj naši potrošniki še lahko prenesejo,« je dejal Golob. Hkrati se je vlada s 1. julijem odločila za nekatere omilitvene ukrepe. Med njimi je Golob omenil zvišanje neobdavčenega zneska povračila stroškov za prevoz na delo za 16 odstotkov, zvišanje povračila zneska trošarin za prevoznike v javnem potniškem prometu ter razbremenitve za kmete. Skupaj s prevozniki pa nameravajo začeti iskati rešitve, da se zvišanje cen pogonskih goriv ne bi prelilo v podražitve hrane in ostalih dobrin.

Medresorsko delovno skupino sestavljajo premier Robert Golob, minister za gospodarstvo Matjaž Han, minister za infrastrukturo Bojan Kumer, ministrica za kmetijstvo Irena Šinko, minister za delo Luka Mesec in minister za finance Klemen Boštjančič.