Astronomi nepričakovano odkrili najhitreje rastočo črno luknjo

Astronomi z Avstralske nacionalne univerze v Sydneyu so danes odkrili najhitreje rastočo črno luknjo v zadnjih devetih milijardah let, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vodja mednarodne ekipe raziskovalcev Christopher Onken je odkritje opisal kot »zelo veliko in nepričakovano iglo v senu«.