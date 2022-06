Kompromisi pri gradnji Emonike

Občina bo šla očitno na roko investitorju in bo dovolila več odstopanj od zazidalnega načrta za gradnjo Emonike. Iz projekta bodo dokončno izpadle povezave nad tiri med severnim in južnim delom kompleksa, med železniškim nadhodom in Emoniko ter med Emoniko in Bavarskim dvorom s podhodom pod Trgom OF.