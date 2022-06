Joker iz leta 2019 je bil zamišljen kot samostojen film, kot reinterpretacija najbolj znanega Batmanovega nasprotnika, ki pa v verziji režiserja Todda Phillipsa ni padel v kislino, temveč ga je izpljunila kapitalistična družba. Film je bil stripovski le na prvi pogled, pod površjem pa se je skrivala karakterna študija duševno motenega, odrinjenega in zatiranega komika Arthurja Flecka. Stvar je prislužila 11 nominacij za oskarje, dva pa tudi pobrala. Za glasbo in glavno moško vlogo. A če je bil novi Batman od samega začetka zamišljen kot trilogija, so pri Warner Brothers nadaljevanje Jokerja potrdili šele pred kratkim. Phillips je na instagramu objavil naslovnico scenarija, ki ga je spisal s Scottom Silverjem, zraven pa priložil fotografijo igralca Joaquina Phoenixa, ki bere predlogo drugega dela. Seveda je bilo neizbežno – stvar je poleg vreče nagrad napolnila tudi blagajniške vreče. Joker z več kot milijardo zaslužka velja za najdonosnejši film, ki nosi cenzorsko oznako »R«, kar pomeni, da so si ga lahko mlajši od 17 let v kinu ogledali zgolj v spremstvu staršev.

Odzivi so mešani: prevladujeta navdušenje in tisti del filmske javnosti, ki je potrditev nadaljevanja težko pričakoval, spet drugi so zaradi jasnih finančnih motivov bolj previdni, saj da je prvi film lepo zaokrožena celota. Klasičen spletni mehurček, skratka. Naslov scenarija je sicer Joker: Folie à deux, ki v francoščini takole čez palec pomeni deljeno psihozo, kar je že sprožilo ugibanja o morebitni zgodbi. Eno verjetnejših je, da bi lahko avtorji vpeljali lik Jokerjeve partnerice Harley Quinn, ki jo je v ločenih in s Phillipsovim Jokerjem nepovezanih filmih upodobila Margot Robbie (Odred odpisanih, Ptice roparice). Filmski navdušenci se vse od filmske premiere prav tako poigravajo z idejo, da Phoenixov lik pravzaprav sploh ni pravi Joker, temveč le navdih za pravega princa klovnov. Če sklepamo po koncu prvega filma, ko so Gotham preplavili množični nasilni protesti, navdihnjenih duš ni manjkalo.

Ne glede na to, da je novica o nadaljevanju sveža, pogovori potekajo tako rekoč od trenutka, ko je prvi film prišel v kino. Pisca prvega in drugega dela, Phillips in Silver, sta se po poročanju revije Variety kmalu po premieri leta 2019 usedla s filmskim šefom pri Warnerju Tobyjem Emmerichom, ki je nedavno odstopil. Trenutno naj bi potekala še nekatera pogajanja, med drugim glede višine honorarjev, kaj več pa trenutno ni znanega oziroma sodi v polje špekulacij. Warner pa na tak način nadaljuje s snemanjem superherojskih filmov, ki nosijo vidnejši avtorski pečat v primerjavi s siceršnjo ponudbo. Recept se jim očitno obrestuje, saj je tudi novi Batman režiserja Matta Reevesa prislužil že več kot 770 milijonov dolarjev. Iz zakladnice stripov Detective Comics letos v kinematografe in na platformo HBO Max prihajajo še filmi Črni Adam, DC liga super ljubljenčkov, Shazam! Fury of the Gods in Batgirl.