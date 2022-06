V, d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je z današnjikm dnem v dogovoru in na lastno željo premestil Danijela Žibreta, dosedanjega namestnika generalnega direktorja policije, na delovno mesto v vodstvo Generalne policijske uprave (GPU). »Na delovnem mestu policijskega svetnika bo Danijel Žibret opravljal naloge, povezane z izzivi na področju izobraževanja in zaposlovanja v policiji,« so sporočili z GPU.

Ob tem je Lindav, kot so zapisali, zaradi nemotenega opravljanja nalog v upravi kriminalistične policije GPU za vodenje pooblastil dosedanjega pomočnika direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Davida Antoloviča, višjega kriminalističnega svetnika - preiskovalca.

Vojko Urbas je premeščen v vodstvo GPU. »Na delovnem mestu policijskega svetnika bo poleg drugih nalog opravljal naloge v delovnih skupinah Etias in EES ter naloge, povezane s področjem izobraževanja kandidatov za policiste”« so zapisali in dodali, da si Lindav na »ključnih mestih v policiji želi policijske strokovnjake, ki jim zaupa ter verjame v njihovo visoko strokovnost in integriteto in s katerimi bo skupaj lahko uresničeval vizijo razvoja policije, ki bo v prvi vrsti skrb za varnost ljudi«.