Za zaključek kriterija po Dofineji so kolesarji opravili še z 137,5 km dolgo etapo s kar 3782 višinskimi metri. Kolesarji so startali v mestu Saint-Alban-Leysse, končali pa na klancu ekstra kategorije Plateau de Solaisonu.

Izjemna premoč Jumbo-Visme

Slovenski kolesarski šampion je v zadnjo etapo vstopil s prednostjo 44 sekund pred klubskim sotekmovalcem Jonasom Vingegaardom. Dvojica nizozemskega moštva, ki računa tudi na zmago na slovitem Tour de Franceu, je tudi na zadnji etapi letošnje Dofineje pokazala, da je bila z naskokom najboljša na letošnji dirki.

Čeprav je nizozemsko moštvo po zaslugi še enega super šampiona Wouta van Aerta že slavilo dve etapni zmagi, si je želelo še eno, na zadnji tekmovalni dan. Močnega bega niso pustili predaleč, na zadnjem klancu pa je rumeno-črni vlak pokazal vso svojo moč. Kolesarji so v glavnini odpadali eden za drugim, prednost ubežnikov je bila vse manjša in zadnji ubežnik je bil ujet 10 kilometrov pod vrhom. V boju za etapno zmago je ostalo sedem kolesarjev, od tega trije v dresu Jumbo-Visme. Ko se je dobrih pet kilometrov od cilja odmaknil še zadnji pomočnik Slovenca in Danca, je dvojec Roglič-Vingegaard stopil na pedala.

V trenutku sta se otresla vseh konkurentov in nato v svojem tempu skupaj kolesarila do doma. Z odličnim sodelovanjem sta poskrbela za več kot petnajst sekund prednosti pred tretjim Benom O'Connerjem (AG2R). Do ciljnega sprinta za zmago na koncu ni prišlo, saj smo bili priča že večkrat videnem scenariju. Primož Roglič je še enkrat več pokazal svojo človeško plat in je brez težav etapno zmago prepustil mlajšemu Dancu, sam pa se je razveselil skupne zmage na dirki.

Aktualni olimpijski prvak v vožnji na čas je tako letos še drugič potrdil, da se vse bolje počuti tudi na francoskih cestah, kjer je imel do sedaj obilico smole. Najprej je zgodaj spomladi poravnal račune z dirko Pariz–Nica, sedaj pa je prvič v karieri zmagal tudi na Dofineji. Sledi še zmaga na Touru?