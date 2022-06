Pri tem je pisateljica navedla, da so se med pandemijo dogajale tudi takšne situacije, da ljudje iz istospolnih zvez niso mogli obiskati svojega partnerja oziroma partnerice, ker niso imeli statusa družine. »Da ne govorimo o posvojitvah otrok. To je zelo pomembna tema, zato menim, da je pomembno, da na parado ponosa pridejo vsi, ki se počutijo ogrožene,« je dejala. Srbska premierka je že 12 let v zvezi z zdravnico Milico Đurić, skupaj imata tudi triletnega sina Igorja. Igorja je Milica dobila s pomočjo umetne oploditve in je po srbskih zakonih mama samohranilka. Brnabićeva prav tako zaradi zakonskih omejitev ne more biti vpisana v rojstni list otroka, sina pa ne more vpisati niti v vrtec ali ga odpeljati na dopust brez ustreznih dokumentov.