Ethereum kot druga največja kriptovaluta je v zadnjih štirinajstih dneh pokazal nekoliko večjo šibkost, trenutno z njim trgujejo pri ceni 1680 EUR. Pred štirinajstimi dnevi sem v pregledu trga kriptovalut govoril o neizbežnem prehodu ethereumove verige blokov iz PoW (proof of work) v PoS (proof of stake) in relativno močni ceni napram ostalim kriptovalutam. Kljub temu, da je v tem tednu ethereum uspešno nadgradil svoje testno okolje Ropsten iz PoW v PoS, to ni imelo pozitivnega učinka na ceno kriptovalute. Uspešna nadgradnja kljub temu predstavlja korak naprej za ethereum in bodočo nadgradnjo celotnega sistema v ethereum 2.0.

Vpliv makroekonomskih ukrepov na trg

V prejšnjem tednu je ameriška centralna banka spremenila svojo denarno politiko. Prešli so s politike kvantitativnega sproščanja na politiko kvantitativnega zaostrovanja. Efektivno sprememba pomeni, da bo centralna banka začela pospešeno umikati denar iz obtoka. Teoretično gre za izjemno slabo novico za trge tveganega kapitala, saj se bo količina denarja v obtoku zmanjšala. Sama objava novice ni imela bistvenega vpliva na cene ameriških delnic niti kriptovalut. Na tej točki se lahko vprašamo, ali so negativne makroekonomske okoliščine in novice že vštete v današnjih cenah. Če so negativni makroekonomski trendi že všteti v cenah tveganih naložb, bi to pomenilo, da so trgi blizu dna in gre potemtakem za pozitivno dogajanje. Kljub temu se v tem trenutku zdi, da je to malo verjetno in nas v prihodnje še čakajo cenovne korekcije.

Kot zanimivost velja izpostaviti še gibanje cen kriptovalut v odnosu do ameriškega tehnološkega sektorja. V svetu kriptovalut je dobro znana korelacija med bitcoinom in NASDAQ, ki je po podatkih Bloomberga v začetku aprila dosegla rekordno raven, in sicer je 40-dnevna korelacija dosegla raven 0,6945. To pomeni, da bitcoin sledi premikanju cene NASDAQ. Omenjena korelacija v zadnjih štirinajstih očitno ni bila na ravni aprila, saj se kljub korekciji cene NASDAQ bitcoin ni odzval in je ostal pri enaki ceni.