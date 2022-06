Najnovejša napoved gospodarske rasti za Slovenijo po pojasnilih OECD delno odraža negativne posledice vojne v Ukrajini.

Skupaj z visokimi in še naprej rastočimi cenami goriv in hrane se bo zviševala tudi inflacija. Kot veliko tveganje v organizaciji izpostavljajo, da rast plač vodila v inflacijsko spiralo.

Fiskalna politika Slovenije se bo po pričakovanjih OECD letos nekoliko zaostrila. Za najbolj prizadeta gospodinjstva bodo v luči visokih cen električne energije uvedeni različni ukrepi in subvencije. Dodatno podporo gospodinjstvom bi morala država financirati z zmanjšanjem javne porabe, saj Slovenija s trenutno fiskalno politiko tvega podaljšanje inflacijskih pritiskov, izpostavlja organizacija.

Nadalje bi po oceni OECD pomanjkanje delovne sile in gospodarsko rast lahko naslovili z gospodarski rasti bolj naklonjenim davčnim sistemom in razbremenitvijo plač, na drugi strani bi se več sredstev v proračun steklo zaradi višje potrošnje in davka na nepremičnine.

OECD predvideva, da bo gonilo gospodarske rasti domače povpraševanje, ki se bo okrepilo za devet odstotkov. Zasebna poraba bo letos zrasla za 10,5 odstotka, državna za za 2,2 odstotka. Bruto naložbe v osnovna sredstva se bodo po napovedi organizacije okrepile za 11,8 odstotka.

Izvoz blaga in storitev se bo po napovedi OECD okrepil za 5,4 odstotka, uvoz pa za 10,5 odstotka.

OECD je sicer zaradi vojne v Ukrajini sklestil napoved letošnje svetovne gospodarske rasti. Ta naj bi bila triodstotna, in ne 4,5-odstotna, kot je organizacija napovedovala decembra. Svetovno gospodarstvo bo zaradi ruske invazije na Ukrajino plačalo visoko ceno, so zapisali.