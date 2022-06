ZDA uvedle sankcije proti dvema političnima predstavnikoma BiH

ZDA so v ponedeljek uvedle finančne sankcije proti predsedniku Federacije Bosne in Hercegovine Marinku Čavari in ministru za zdravje Republike srbske Alenu Seraniću, ki naj bi po navedbah Washingtona ogrožala mir v BiH in spodkopavala demokratične procese, poročajo tuje tiskovne agencije.