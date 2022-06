Vsi pridno delajo za državo. A kdo dela za ljudi?

Primopredaje poslov med ministri so običajno formalnost, ki se je tokrat spremenila v osladen šov. Nenadoma smo od novih ministrov izvedeli, da so prejšnji dobro delali. Nekako tako, kot je rekel TV-klovn Pirkovič o Janševem delu: »Relativno oziroma uspešno v nekem smislu.« Izjema je bila le Tatjana Bobnar, ki je bobu rekla bob. Volilci smo tako izpadli precejšnji bedaki, očitno nismo dve leti živeli v zatiranju, ampak smo se rešili čisto spodobne ekipe, vsi prejšnji in vsi zdajšnji so lepo vzgojeni, pametni in pošteni. Tako smo torej dobili briljantno predstavo tega, kako globoko je slovenska družba podvržena licemernemu malomeščanskemu kiču. Med besnim zmerjanjem na eni in puhlicami na drugi strani manjka tisto bistveno za zdrave odnose: odmerjena spoštljivost, ki ne izključuje drugačnega mnenja in kritičnosti. Le upamo lahko, da ves ta cuker ni bil tudi napoved kompromisarstva in relativizacije zlorab te odhajajoče sanjske ekipe. Odpoved doslednosti.