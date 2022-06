Obtožnice se nanašajo na dva spolna napada v Londonu in enega v Gloucestershiru. Prvi incident naj bi se zgodil marca 2005, ko naj bi Kevin Spacey spolno napadel danes več kot 40 let starega moškega, avgusta 2008 pa naj bi se zgodil napad na danes več kot 30 let starega moškega. V oba moška naj bi Spacey tudi penetriral. Tretji spolni napad, in sicer na moškega, ki je danes star prek 30 let, se je domnevno zgodil v Gloucestershiru aprila 2013.

Spacey je v svoji igralski karieri prejel dva oskarja za igro, igral pa je v filmih, kot so Sedem, LA Zaupno, Lepota po ameriško, ter v seriji Hiša iz kart. Odkar so ga zasule obtožbe zaradi spolnih napadov in nadlegovanja, vlog v večjih produkcijah ne dobiva, tako da se je moral sprijazniti tudi s sodelovanjem pri takšnih filmih, kot je dokumentarno-igrani film o hrvaškem predsedniku Franju Tuđmanu Bilo jednom u Hrvatskoj (Bilo je nekoč na Hrvaškem).