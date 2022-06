Zadnja pika: Analogno, digitalno, bipolarno

“Še zdaj imamo diktafone na kasete. Mislim, da edini v Sloveniji še nimamo digitalnih diktafonov.« To pomeni, da gre administrator po kaseto, prepiše izvid, ga natisne, nese zdravniku, da ga pregleda, pogosto še kaj popravi, potem vnesejo popravke in znova natisnejo, nesejo zdravniku v pregled in podpis ... »Že tukaj se izgubljajo kilometri,« je jasna sogovornica (Slavica Keršič, vodja zdravstvene administracije v UKC Maribor). Večer, 30. maj 2022