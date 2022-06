Policija, ki ni identificirala smrtnih žrtev in storilca ter uvodoma ni mogla potrditi natančnega števila ranjenih, ne pozna motiva za napad.

Policija je sicer posredovala hitreje kot prejšnji teden v teksaškem Uvaldeju, ko je 18-letnik v osnovni šoli ubil 19 otrok in dve učiteljici, policisti pa so skoraj uro čakali pred učilnico, v katero se je zaprl, preden so posredovali. Od začetka napada do usmrtitve strelca je potekla ura in pol.

Bela hiša je sporočila, da je predsednik ZDA Joe Biden obveščen o zadnjem napadu in je lokalni skupnosti ponudil pomoč zvezne vlade. Biden je doslej obiskal že newyorški Buffalo, kjer je 18-letni rasist pred dvema tednoma ubil deset temnopoltih ljudi, ter prejšnji teden tudi Uvalde.

Biden sicer poziva k zaostritvi zakonodaje glede orožja, a to zaenkrat zaradi nasprotovanja republikancev ni mogoče.

Od začetka januarja je bilo v ZDA 12 strelskih napadov s po najmanj štirimi smrtnimi žrtvami. Vsega skupaj je od začetka leta v takih napadih umrlo 76 ljudi. Strelcev ta statistika žrtev ne zajema.