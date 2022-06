Države članice EU so marca prejele 21.800 prošenj za azil več kot februarja. Pri EUAA so porast vlog pojasnili predvsem s povečanim številom prošenj za azil iz Ukrajine zaradi ruske invazije. Teh je bilo 14.000, je v najnovejšem poročilu navedla agencija s sedežem v malteški prestolnici Valletta.

Število prošenj iz Ukrajine je približno 30-krat večje kot pred začetkom ruske agresije 24. februarja. S tem so bili Ukrajinci tudi največja skupina prosilcev za azil. Sledijo Afganistanci (9000), Sirci (7700), Venezuelci (4800) in Kolumbijci (3700).

EUAA pri tem opozarja na razsežnost vala beguncev v Evropi v zadnjih mesecih, kot ga ni bilo od druge svetovne vojne. Od začetka vojne v Ukrajini se je za začasno zaščito v EU prijavilo skoraj 2,8 milijona razseljenih ljudi iz te države, kažejo začasni podatki EUAA s sredine maja.

Znatno se je povečalo tudi število prošenj za azil iz drugih nekdanjih sovjetskih republik, vključno z Rusijo. Število vlog iz Rusije se je marca v primerjavi s februarjem podvojilo na okoli 1400, povečalo pa se je tudi število prošenj iz Belorusije, Azerbajdžana, Tadžikistana, Uzbekistana in Turkmenistana, pri čemer ni jasno, ali so prosilci prišli iz teh držav ali so v času ruske invazije živeli v Ukrajini, v poročilu navaja agencija, ki jo vodi Slovenka Nina Gregori.