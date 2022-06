V letu 2021 je Mercator s konsistentnimi komunikacijami še utrdil svojo pozicijo na trgu, hkrati pa s svojimi kreativnimi inovativnimi rešitvami vstopil v novo življenjsko obdobje blagovne znamke z jasno vizijo, strategijo in marketinškimi ter komunikacijskimi projekti, s katerimi odgovarja na izzive sodobnega časa ter ostaja relevanten za sodobnega potrošnika, so izbiro zmagovalca utemeljili v Slovenski oglaševalski zbornici.

Prav tako je Mercator lani poskrbel za lastno inovacijo na medijskem področju in lansiral vsebinsko platformo M soseska ter nadaljeval z nadgradnjo lastnih digitalnih kanalov. Med aktivnostmi so izstopali tudi »narezani« plakati za Mercatorjevo delikateso in Pravljična vasica, s katero so ob koncu leta aktivirali vso Slovenijo.

Te nagrade so si močno želeli

Mercatorjeva izvršna direktorica marketinga Viktorija Radojević Mavrič je ob prejemu nagrade izpostavila, da so si je v podjetju močno želeli. »To nagrado razumemo kot potrditev našega razumevanja marketinške panoge ter konsistentnosti, kreativnosti in inovativnosti našega nastopa na trgu. Za nas je to pomembna nagrada, ki daje vsakemu posamezniku v našem marketinškem timu motivacijo za odlično delo tudi v prihodnjem obdobju,« so Radojević Mavričevo povzeli na zbornici.

Direktorica sektorja za tržno komuniciranje pri podjetju Andreja Zadnik Andoljšek pa je dodala, da je Mercator lani prevetril vizijo, poslanstvo in vrednote njihove znamke. »Priznanje za oglaševalca leta sedaj odlično zaokroža našo zgodbo in veselimo se, da se naziv najboljšega po daljšem obdobju ponovno vrača v belo hišo na Dunajsko,« je dejala.

Priznanje bodo predstavniki vodstva oglaševalske zbornice podelili na zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad 31. Slovenskega oglaševalskega festivala, ki bo 15. junija v Portorožu.

Priznanje oglaševalec leta so v preteklih letih prejela podjetja Petrol, Belinka, Revoz, Delo, Športna loterija Slovenije, Pivovarna Laško, Krka, PS Mercator, Mobitel, Proconi, Si.mobil, Engrotuš, Ljubljanske mlekarne, Amis, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Atlantic Droga Kolinska in NLB.