Predvsem za košarkarji Cedevite Olimpije, pa tudi Heliosa, je dolga sezona. Ljubljančani so v evropskem pokalu prišli do četrtfinala, v ligi ABA pa do polfinala, medtem ko so Domžalčani krmarili med državnim prvenstvom in 2. ligo ABA, kjer so pot sklenili v četrtfinalu. Naporen ritem se kaže pri obeh. Medtem ko Olimpija kaže vidne znake utrujenosti, so Domžalčani plačali davek v obliki poškodb. A tudi če jih ne bi bilo, je vprašanje, če bi lahko nudili zmajem boljši odpor. Ti v finalu državnega prvenstva vodijo z 2:0 v zmagah, današnji uspeh pa bi jim zagotovil 19. naslov državnega prvaka.

Potem ko je Olimpija v ne tako daljni preteklosti težko računala na dvojno domačo krono in se je močno mučila z domačo konkurenco, je po združitvi s Cedevito spet prišla na raven, ko v slovenskem prostoru nima konkurence. Tega se trener Jurica Golemac in igralci zavedajo, a hkrati ohranjajo spoštovanje do nasprotnikov. Helios je tako v finalu pokala kot prvih dveh finalnih tekmah nudil dostojen odpor, a za kaj več kot to nima moči in kakovosti. Ljubljančani sicer proti Domžalčanom ne kažejo najboljše igre. Peša obramba, ni hitre tranzicijske igre, ki jih je krasila v drugem delu sezone, tudi natančnost pri metih pada. »Predvsem bi izpostavil slabšo obrambo. Če smo v tem pogledu dobri, potem prihajamo do skokov in lahko nasprotniku tečemo v hrbet. Na prvi tekmi, če se ne motim, smo iz protinapadov dosegli vsega dve točki. Na drugi smo jih imeli nekaj več, pa smo štirikrat ali petkrat zapravili tri na ena ali štiri na ena. Primanjkuje nam koncentracije, kar se vidi na daleč. Imamo izkušene igralce, tudi sam sem bil v njihovi koži, in vem, da težko najdejo pravi motiv. Jih razumem, a hkrati se morajo truditi, saj je to njihovo delo. Ne smemo podcenjevati Heliosa, ker je to lahko zelo nevarno,« je bil jasen Jurica Golemac, ki se je ob vprašanju Dnevnika, ali bo pravšnji motiv dejstvo, da lahko v torek že zaključijo s sezoni in se podajo na oddih, široko nasmehnil. »Upam, da bo tako.«

Medtem ko za Olimpijo šteje samo naslov državnega prvaka, je Helios nalogo izpolnil z uvrstitvijo v finale. Potem, ko so v ligi za prvaka osvojili prvo mesto, so si zagotovili prednost domačega parketa, kar pa proti tako kakovostni Olimpiji ne igra pretirane vloge. Domžalčani so na obeh finalnih tekmah zmajem po treh četrtinah dihali za ovratnik, nato pa jih je v ključnih trenutkih zmanjkalo. Ali pa je nasprotnik enostavno dvignil raven igre tako visoko, da mu niso uspeli več slediti. »Če bomo tudi na tretji tekmi pokazali tako zavzetost, se lahko nadejamo vsaj enega presenečenja. Težko je igrati proti tako kakovostnemu nasprotniku, ki praktično nima slabosti. Čim popustiš za trenutek, je konec. Sami ste videli na drugi tekmi, ko smo v zadnji četrtini zgubili nekaj žog, so pobegnili. Dali bomo vse od sebe, v vsakem primeru pa sem ponosen na ekipo,« pravi trener Heliosa Dejan Jakara.