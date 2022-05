Popoldne, ob koncu delovnega tedna, je bilo ob leseni stojnici Jagodnega vrta, postavljeni ob cesti, kjer PST seka Tomačevsko cesto, zelo živahno. Že na poti smo srečali simpatičnega sprehajalca, ki je v eni roki držal košarico s svežimi jagodami, vrečko z drugo košarico je nosil okoli zapestja. »Ponavadi vsak drugi dan pridem po sveže jagode. Vedno vzamem dve posodici, saj eno, kot lahko vidite, pojem že na poti domov. Pa nimam daleč, saj se iz Jarš do sem sprehodim s psom,« nam je povedal in navdušeno poudaril, da tako sladkih jagod letos še ni jedel. »Pravzaprav, če sem iskren, jih kupujem le tukaj. Ko gredo jagode že proti koncu, pridem z avtom, da jih vzamem več, da naredim marmelado,« je še povedal, v usta dal še eno jagodo in s psom vzel pot pod noge.

Po zalogo svežih jagod

Da Jagodni vrt obiskujejo predvsem redne stranke, vsako leto pa jih dobijo še več, nam je potrdil tudi Luka Bratuš, ki je nasad pred tremi leti prevzel od prijatelja. Med pogovorom so se ob manjšem parkirišču ob cesti ustavljale družine, da si naredijo zalogo svežih jagod za konec tedna. »Eno košarico pustite zunaj, saj jo bomo med potjo pojedli,« se je oglasila gospa in vzela vrečko z jagodami. Kot je povedal Bratuš, je na pol hektarja velikem nasadu 20.000 sadik, v jagodah pa lahko kupci uživajo takoj, ko so pobrane z njive, saj ne uporabljajo nobenih pesticidov. »Plod zmoči le dež,« pove in s strahom pogleda na telefon, prek katerega spremlja vremensko napoved. »Ker jagode rastejo neposredno na soncu, zaradi česar so izredno sladke, jih lahko neurje in toča močno poškodujeta. Pred dvema letoma nam je po treh dneh, ko smo pravzaprav šele začeli pobiranje in prodajo jagod, vreme oklestilo ves pridelek.«

Sorta jagod, ki jo lahko kupci za 10 evrov na kilogram oziroma 5 evrov za košarico kupijo vsak delavnik od 8. ure, je zaradi svoje velikosti, lepe oblike ploda, visokega leska, dobrega okusa in vonja zelo privlačna. »Se pa vidi, da so sadike stare že tri leta, kar pomeni, da bomo aprila naslednje leto morali zasaditi nove. Tudi nasad bomo prestavili na drugo njivo, saj kolobarimo,« je razložil Bratuš in dodal, da bodo, ko poberejo zadnjo jagodo, odstranili folijo, njivo preorali ter jo zasadili z deteljo in ječmenom, ki bo odlično zeleno gnojilo za čez tri leta, ko se bo nasad vrnil na ta del njive.

Pobirajo predvsem upokojenci

Le najbolj zgodnji tekači in sprehajalci psov lahko opazijo, da se delo v Jagodnem vrtu začne že pred šesto uro. »S pobiralci jagod začnemo pobirati že zelo zgodaj, saj navadno že ob 10. uri sonce močno pripeka. Podobno kot drugod imamo tudi mi veliko težav najti pridne roke. Največ nam pomagajo upokojenci, nekaj posameznikov pride pomagat pred službo,« pove sogovornik.

Nasad je zavarovan z dobra dva metra visoko ograjo, saj se žal najdejo takšni, ki iščejo priložnost, da si z jagodami postrežejo kar sami, Bratuš opiše slabe izkušnje z nepridipravi in doda, da bo stojnica ob cesti odprta še vsaj slaba dva tedna. »So pa jagode z Jagodnega vrta na voljo le pri nas,« je povedal, njegova otroka Tristan in Olivija pa sta pripomnila, da so jagode tu veliko slajše kot doma, pa čeprav gre za isto sorto sadik. »Jagode imam najraje brez vsega, niti sladkorja ne posujem po njih, saj so res zelo sladke,« je še pripomnila deklica, preden si je šla na hitro odtrgat še eno jagodo.