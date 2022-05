S pomočjo partnerstva so bili Huaweijevi mobilniki vselej v razpravah o najboljših in najbolj inovativnih kamerah. Tokrat se partnerstvo ni končalo neposredno zaradi sankcij, temveč skoraj gotovo zaradi slabih prodajnih rezultatov Huaweijevih mobilnikov. V praksi to pomeni, da imajo mobilniki serije p50 zadnje Huaweijeve kamere, narejene v sodelovanju z Leico.

Slabe novice za Huawei so hkrati dobre novice za drugo kitajsko podjetje Xiaomi. Skoraj sočasno z razkritjem konca partnerstva med Huaweijem in Leico je bilo predstavljeno novo dolgoročno partnerstvo med Xiaomijem in Leico. Kdaj bomo lahko videli prve izdelke tega partnerstva, za zdaj še ni jasno. Prav tako ni mogoče vnaprej trditi, da bo partnerstvo xiaomije izstrelilo med najboljše mobilnike na področju fotografije. Optika je namreč le en del enačbe. Njen zelo velik del predstavljajo še algoritmi za obdelavo fotografij. Prav na tem področju Xiaomi nekoliko zaostaja za najboljšimi.