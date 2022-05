Še ena težka sezona

Danes se z večerno tekmo med Liverpoolom in madridskim Realom, ko bomo dobili evropskega in s tem skoraj brez dvoma tudi svetovnega klubskega prvaka v nogometu, zaključuje še ena zelo težka sezona nogometnih evropskih tekmovanj. Tekmovanj, ki so minila še vedno v znamenju pandemije covida, v znamenju vojne oziroma izključitve ruskih nogometnih klubov in v znamenju tihega boja s tremi nepopustljivimi predstavniki superlige. Za zdaj, se zdi, je nogometna organizacija v sezoni 2021/ 2022, ki se končuje, odbila vse preteče napade.