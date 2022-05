Kitaro za levičarje Fender Mustang iz leta 1969, za katero je pevec sam povedal, da je njegova najljubša, so kupili za zbirko Jim Irsay iz Indianapolisa. Od tam so sporočili, da je družina Cobain, ki je imela kitaro Lake Placid Blue v lasti pred prodajo, del izkupička namenila kampanji Odpravimo stigmo (Kicking The Stigma), ki deluje pod okriljem kluba Indianapolis Colts in družine Jima Irsaya.

Jim Irsay poseduje zbirko predmetov iz sveta glasbe, pop kulture in ameriške zgodovine. »Navdušen sem, da bom ohranil in zaščitil še en del ameriške kulture, ki je spremenil način, kako smo poslušali in gledali na svet,« je dejal Irsay.

»Ta pridobitev je zame še posebej pomembna zaradi dejstva, da bo del izkupička namenjen našim prizadevanjem za odpravo stigme, ki obkroža duševne bolezni,« je še povedal.

Cobain, ki je v besedilih pesmi omenjal samomor, vero in droge, je umrl 5. aprila 1994, star 27 let.

Pesem Smells Like Teen Spirit, ki velja za največjo uspešnico skupine Nirvana, se je uvrstila na peto mesto na seznamu 500 največjih pesmi vseh časov, ki ga je objavila revija Rolling Stone.