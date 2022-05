V podjetju so potrdili, da bodo vse njihove pollitrske plastenke, razen pokrovčka in etikete, do konca leta narejene iz 100-odstotno reciklirane plastike (rPET).

Reciklirana plastika ima v povprečju 79 odstotkov nižji ogljični odtis kot novoizdelana plastika. V Suntoryju ocenjujejo, da bodo z recikliranimi plastenkami prihranili do 36.000 ton ogljikovega dioksida letno.

So pa opozorili, da se bo morala reciklaža plastike močno povečati. Evropa proizvede okoli 1,3 milijona ton rPET, primerne za polnjenje pijače in pakiranje hrane, a se bo ta količina morala dvigniti na vsaj 3,56 milijona ton, če želijo vsa podjetja na stari celini uporabljati reciklirane plastenke, so izračunali.

Povpraševanje po materialih, primernih za pakiranje živil, sicer zvišuje cene takšnim plastenkam. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so reciklirane plastenke 39 odstotkov držaje od novoizdelanih.