Christopher Lee, ki si je med drugim prislužil plemiški naziv sir, je bil igralsko dejaven vse od 50. let prejšnjega stoletja. Mnogim je najbolj ostal v spominu prav kot Drakula iz filmov studia Hammer. V 70. letih minulega stoletja je navdušil kot lord Summerisle v kultnem filmu Mož iz protja (Wicker Man) iz leta 1973, ki je bil zanj najljubši in najpomembnejši film.

Lee je veljal za enega najbolj vsestranskih in najbolj dejavnih igralcev v zgodovini filma. Pohvalil se je lahko z več kot 300 vlogami in si je prislužil naziv igralca z največ posnetimi filmi. Preizkusil se je v vseh žanrih in produkcijah, od nizkoproračunskih filmov do hollywoodskih uspešnic, veliko pa je delal tudi za televizijo. Ima tudi svetovni rekord kot igralec z največ mečevanji pred kamero.

Povrhu tega je bil odličen pevec, kar je dokazal s številnimi ploščami in s sodelovanjem z najrazličnejšimi glasbeniki. Ob svojem 92. rojstnem dnevu je to obeležil z izidom heavy metal albuma z naslovom Metal Knight.

Leta 2011 je obiskal tudi Slovenijo kot častni gost Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina ter prejel nagrado festivala za življenjsko delo. V okviru festivala so lahko obiskovalci takrat tudi prisluhnili javnemu pogovoru z britanskim igralcem. Takrat je povedal nekaj anekdot iz svoje dolge igralske kariere in jih začinil s prisrčnim humorjem.

Med drugim je v Ljutomeru takrat razkril, da je najprej razmišljal o pevski karieri, a se je na koncu odločil za igralsko, čeprav je imel zaradi nadpovprečne telesne višine velikokrat težave pri pridobivanju vlog. Na vprašanje, kaj je skrivnost, da uspeš »hipnotizirati« občinstvo, pa je odgovoril: »Ni je. Preprosto ti uspe ali pa ne.«