Osrednji del Festivala cvička bo potekal na novomeškem Glavnem trgu, medtem ko bosta enodnevni prireditvi, Cvičkarija in Pop Up Wine Festival, gostovali na Novem trgu in v atriju gradu Grm.

Pri organizaciji Festivala cvička so se v okrilju občinskega Zavoda Novo mesto povezali Zveza društev vinogradnikov Dolenjske, Društvo novomeških študentov in prireditelji Pop Up Wine Festivala.

Gre za največjo novomeško turistično prireditev. Direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac je na nedavni novinarski konferenci povedal, da vse tri dni pričakujejo do skupaj približno 10.000 obiskovalcev.

Na Glavnem trgu so sicer postavili šotor s 750 kvadratnimi metri površine, za obiskovalce pa poleg pokušine dolenjskega vina pestro ponudbo in zabavni spored.

Po besedah predsednika Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Mirana Juraka, gre za novo poglavje v zgodovini Tedna cvička. Ta je sicer ohranil glavnino svojega dozdajšnjega programa, v določeni meri pa so ga nadgradili in posodobili.

Po podatkih prirediteljev se bo jubilejni 50. Teden cvička drevi ob 17. uri začel s tradicionalno povorko 32 dolenjskih vinogradniških društev, uradno pa ga bo predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Roman Žveglič odprl dve uri kasneje. Končal se bo v nedeljo.

Danes bo sicer v atriju novomeškega gradu Grm vzporedno potekal tudi Pop Up Wine Festival s pokušino različnega vina in območnih delikates, na novomeškem Novem trgu pa bodo v soboto oživili priljubljeno in pred leti zastalo študentsko Cvičkarijo.

Z novomeške občine so sporočili, da bodo ob festivalu potrebne spremembe prometnega in parkirnega režima. Med festivalom oz. do nedelje bo zaprto avtomobilsko parkirišče na Novem trgu, prometna zapora pa bo veljala tudi za bližnje ulice.

Poleg zapore na Novem trgu bo danes med 16.30 in 18.30 zaradi slavnostne povorke kratkotrajno onemogočen tudi avtomobilski promet na Kandijskem mostu. Obvoz bo urejen.

Da bi obiskovalcem festivala olajšali dostop do mestnega jedra, bo med avtobusnim postajališčem pri tovarni Revoz in makadamskim parkiriščem v Kandiji danes in v soboto brezplačno vozil poseben avtobus. Vozil bo na vsake pol ure, so še sporočili z novomeške občine.