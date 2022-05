Rezultati štiriletnega projektnega razpisa ministrstva za kulturo prekinjajo kontinuiteto podpore in prinašajo negotovost uveljavljenim mednarodnim glasbenim festivalom na Goriškem v organizaciji treh kulturnih nevladnih organizacij. Zaradi po njihovem čudnega točkovanja in zato izpada financiranja v obdobju od leta 2022 do 2025 so se odločile tožiti ministrstvo za kulturo.

Gre namreč za projekte, ki delujejo že dolgo in so z leti utrjevali mednarodno veljavo, vsi pa so že od začetka vpeti v mednarodne mreže ter čezmejno izmenjavo in sodelovanje, so povedali organizatorji festivalov na včerajšnji novinarski konferenci. Prav zato je nerazumljivo, da jim je ministrstvo za kulturo odreklo podporo. Ob tem ne gre za prav velike vsote – festival Brda Contemporary Music Festival je zaprosil za slabih 6000 evrov na leto, festival Sajeta za okoli 40.000 evrov, festival Glasbe sveta pa je želel pridobiti 17.000 evrov sofinanciranja. Vsi so izpadli le za nekaj točk, po njihovem mnenju so točke izgubili zaradi nerazumljivih kriterijev, saj jim je sicer komisija v programskem delu podelila vse možne točke.

Kot so poudarili na današnji novinarski konferenci, bodo festivale na nekoliko drugačen način vendarle izpeljali. Za Brda Contemporary Music Festival so denar za 12. izvedbo festivala začeli zbirati tuji glasbeniki, ki so že gostovali v Šmartnem.

»Jezen sem, saj smo iz financiranja za prihodnja štiri leta izpadli zato, ker smo dobili premalo točk na podlagi argumenta, da naj festival ne bi podpiral mladih. Prav mladim so bile namenjene delavnice na našem festivalu, da so lahko delali in se učili od največjih mednarodnih glasbenikov. Sam sem vzgojil že štiri generacije mladih, okoli trideset glasbenikov, ki danes sodelujejo z najbolj znanimi glasbeniki doma in v tujini,«je povedal priznani tolkalist Zlatko Kavčič.

»Vrnitev popolne festivalske izkušnje je nekaj, na kar smo čakali zadnji dve leti, in prepotrebna vrnitev glasbenikov, ekipe v zakulisju, gostincev in mnogih drugih, ki predstavljajo ogrodje festivalske ponudbe, na delo. Žal bodo zato letošnji festivali izvedeni v zmanjšanem obsegu, več kot polovico evropskih glasbenikov smo že odpovedali. Za izvedbo zastavljenih programov bomo sponzorje iskali drugje,« je povedal organizator festivala Sajeta Janez Leban.

Direktorica javnega zavoda GO!2025 Kaja Širok je podprla organizatorje in ob tem poudarila, da se bliža evropska prestolnica kulture in da si »ne moremo si privoščiti upada kvalitetnih mednarodnih dogodkov in festivalov na priznanih in uveljavljenih prizoriščih v regiji«.