Želijo stabilizirati poslovanje Alpine in se osredotočiti na povečanje prodaje ter okrepiti blagovno znamko na trgih po svetu. Po strategiji, ki so jo izdelali za prvih pet let, želijo prodajne prihodke povečati na 65 milijonov evrov in doseči desetodstotno profitabilnost ter 15-odstotni EBITDA. »Podjetja, ki smo jih kupili v preteklosti, dobro upravljamo in tudi Alpino smo kupili z dolgoročnimi načrti, saj je ne nameravamo prodati najprej,« je izpostavil sogovornik.

Dodal je, da ob tem načrtujejo tudi vlaganja, ki bodo najprej podpirala povečanje prodaje, med drugim izboljšanje spletne trgovine. Kasneje bodo sledila vlaganja v izboljšanje proizvodnih zmogljivosti. Prav tako načrtujejo vlaganja v razvoj čevljev za alpsko in turno smučanje.

Pivoda je napovedal tudi ohranitev števila zaposlenih in izpostavil, da ni nobenih načrtov zmanjševanja proizvodnje, temveč jo želijo še povečati, saj je le tako mogoče ustvarjati dobiček.