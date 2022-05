Kaj je treba vedeti o opičjih kozah

Prvi primer opičjih koz, ki so jih v zadnjih tednih zaznali že v več evropskih državah in v Severni Ameriki, so v četrtek potrdili tudi v Italiji. Širjenje virusa, ki je endemičen v nekaterih afriških državah, očitno lajša okoliščina, da vse večji delež prebivalstva ni cepljen zoper izkoreninjene črne koze.