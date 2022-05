Prevod šele po uspehu serije

Oboževalci fantazijskih zgodb o veščecu (The Witcher) avtorja Andrzeja Sapkowskega so dočakali slovenski prevod prve knjige te serije z naslovom Zadnja želja. Nasprotno od ameriške fikcije poljski pisatelj črpa navdih za svoj domišljijski svet iz evropske mitologije in slovanskega ljudskega izročila.