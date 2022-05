Iz češkega obrambnega ministra so sporočili, da bodo z Nemci pričeli tudi pogovore o nakupu 50 modernejših tankov nemške izdelave leopard 2A7+.

Češka obrambna ministrica Jana Černochova je ob tem sporočila, da je Nemčija že dolgo ključna češka gospodarska partnerica, a dodala, da temu ni tako na področju obrambe. »To želimo spremeniti, ne samo glede tankov, ampak v bilateralnih odnosov nasploh,« je še dejala.

Podarjenih 15 tankov bi lahko skupaj s strelivom in rezervnimi deli prispelo na Češko še pred koncem leta. Usposabljanje čeških oboroženih sil za koriščenje teh tankov bo izvajala nemška vojska.

Češka je od začetka vojne 24. februarja Ukrajini namenila vojaško pomoč v vrednosti 138 milijonov evrov, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik za odnose z javnostmi češkega obrambnega ministrstva Jakub Fajnor. V igri za tanke leopard iz nemških rezerv naj bi bila tudi Slovenija.

Po poročanju nemškega časnika Der Spiegel, ki se sklicuje na zaupni dokument, je Slovenija Nemčiji namreč predlagala krožno menjavo, po kateri bi stare oklepnike T-72 sovjetske izdelave dostavila Ukrajini, v zameno pa si želi nemške oklepnike leopard 2, oklepnike puma in kolesna oklepna vozila GTK boxer.

A v Berlinu so dali vedeti, da oklepnikov leopard in puma ne morejo dostaviti, da pa bi lahko ponudili "prastare" oklepnike marder in še starejše oklepnike fuchs, na kar pa Slovenija naj ne bi pristala, navaja nemški časnik v članku, ki je bil objavljen v začetku maja.